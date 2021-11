Zo gebruik je Shazam met Spotify in plaats van Apple Music

Shazam met Spotify gebruiken

Shazam kan voor jou naar liedjes luisteren en je vervolgens vertellen welk liedje het is. Het bedrijf en dus ook de app is sinds 2018 in handen van Apple en sindsdien stuurt de app je automatisch door aan Apple Music. Erg slim van Apple natuurlijk, maar wat nou als je Spotify gebruikt? Met Spotify kun je wel muziekcodes met elkaar delen, maar de app is niet in staat om nummers te herkennen. Gelukkig kun je Shazam en je Spotify-account met elkaar verbinden en in dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet.

Shazam met Spotify linken

Volg deze stappen om Shazam aan Spotify te koppelen.

Download de Shazam-app op je iPhone. Open vervolgens de app en er verschijnt een grote knop met daarboven Tikken voor Shazam. Open het menu door van onder naar boven te vegen. Druk vervolgens op het tandwiel linksboven in de hoek. Achter het logo van Spotify zie je de knop Verbinding maken staan. Druk daarop.

Nu krijg je een melding met de vraag of Shazam de Spotify-app mag openen. Kies Open. Spotify opent en geeft je een overzicht van de voorwaarden. Scroll naar beneden om te controleren welk Spotifyaccount precies wordt gebruikt. Onderaan de pagina kun je drukken op Akkoord, zodat de twee twee diensten met elkaar worden gekoppeld. Hierna word je weer teruggeleid naar de Shazam-app, waar een pop-up verschijnt om nog een extra optie aan te zetten. Druk op de schakelaar achter de optie Shazam synchroniseren naar Spotify, zodat Shazam automatisch een playlist maakt met alle nummers die je het laten opzoeken. Je vindt de lijst in Spotify terug onder Bibliotheek met de naam Mijn Shazam-nummers.

Zo koppel je dus Shazam met Spotify! Vanaf nu linkt Shazam automatisch door naar Spotify en wordt er automatisch een playlist gemaakt met nummers die Shazam voor je heeft opgezocht. Je hoeft niet steeds de Shazam-app te openen om een liedje op te zoeken. Als je de Shazam-regelaar aan het bedieningspaneel toevoegt, kun je daar gewoon op drukken en wordt je alsnog automatisch naar Spotify gestuurd.

Shazam loskoppelen van Spotify

Wil je de verbinding tussen Shazam en Spotify verbreken? Ook dat is zo geregeld. Volg het bovenstaande stappenplan tot en met punt drie en druk vervolgens op Verbinding verbreken achter het Spotify-logo. De apps zijn nu losgekoppeld.

