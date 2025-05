Spotify maakt muziek beheren veel makkelijker: dit verandert er voor jou

Spotify introduceert een reeks nieuwe functies die gebruikers meer controle geven over hun luisterervaring. Met verbeterde afspeellijstbeheer, geavanceerde aanbevelingsinstellingen en nieuwe tools voor muziekontdekking hoopt Spotify de manier waarop gebruikers muziek ervaren en ontdekken verder te personaliseren en te verbeteren.

Er is een aantal grote veranderingen rondom de Zweedse muziekstreamingdienst geïntroduceerd. Zo wordt het makkelijker om afspeellijsten te beheren, doordat bovenaan elke afspeellijst een drietal knoppen komt te staan met Toevoegen, Sorteren en Bewerken. Daarmee kunnen gebruikers respectievelijk nummers toevoegen, sorteren en de afspeellijst bewerken. Daarnaast is het nu ook mogelijk om zelf een cover te maken voor je afspeellijsten.

Daarnaast kan je zelf meer invloed uitoefenen in de aanbevelingen die je krijgt van Spotify, doordat je nummers van specifieke afspeellijsten kan Verbergen. Je kon eerder al nummers verbergen, maar dan waren ze in heel de app niet meer zichtbaar. Deze functie betreft echt één specifieke afspeellijst. Daarnaast komt er ook een Snooze-functie, waarmee het mogelijk wordt om een nummer tijdelijk (tot 30 dagen) uit je aanbevelingen te verwijderen. Hierdoor krijg je meer controle over de nummer die je door Spotify voorgeschoteld krijgt.

Ten slotte krijg je meer controle over de wachtrij. Als Premium-gebruiker profiteer je van een verbeterde afspeelwachtrij met bedieningselementen zoals Shuffle, Smart Shuffle, Herhalen en een Slaaptimer. Deze laatste zat tot voor kort nog ver verstopt in allerlei menu’s. Daarnaast kunnen gebruikers nu zien welke nummers Spotify aanbeveelt na hun huidige wachtrij, met de mogelijkheid om deze aanbevelingen in of uit te schakelen.

Niet alle functies zijn beschikbaar in Nederland

Naast bovenstaande functies heeft Spotify ook een functie aangekondigd die (nog) niet in Nederland te gebruiken is. Die functie houdt in dat gebruikers hun ‘Liked Songs’ kunnen filteren op genre en deze selectie omzetten in een nieuwe afspeellijst. Dit biedt een snelle en eenvoudige manier om gepersonaliseerde afspeellijsten te maken op basis van favoriete nummers.

Een andere functie waar we ook al even op zitten te wachten is Spotify Music Pro, het abonnement van Spotify waarmee je hifi en extra AI-functies beschikbaar komen. Daarnaast heeft Spotify ook de AI Playlist in 2024 aangekondigd, die nu wel op meer plekken beschikbaar komt, maar nog niet in Nederland.