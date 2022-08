In Spotify kun je ook podcasts luisteren. Ontdek in deze tip hoe het doorbladeren, zoeken en afspelen van Spotify podcasts werkt.

In Spotify vind je veel meer dan muziekalbums om te luisteren. Je kunt ook taalcursussen volgen, lachen om comedy of ontspannen met meditatie-oefeningen. In Spotify vind je ook podcasts, waaronder de iCulture podcast. Luisteren via Spotify is ideaal als je geen speciale podcast-app wilt installeren.

Bladeren door Spotify podcasts

Als je de Spotify-app opstart zie je op het tabblad Zoeken een speciaal blok voor Podcasts. Tik je hierop, dan kun je door allerlei podcasts bladeren. Spotify geeft hitlijsten en selecteert podcasts die mogelijk voor jou interessant zijn.

Zoeken naar podcasts op Spotify

Ben je gericht op zoek naar een bepaalde podcast, bijvoorbeeld die van iCulture, dan kun je daar het beste gericht naar gaan zoeken. Hiervoor gebruik je het zoekvak. Kies de knop ‘Podcasts en shows’ om alleen binnen podcasts te zoeken.

Tik op Volgen en op het belletje om ons te volgen en bij nieuwe afleveringen meteen een melding te krijgen. De show beoordelen kan natuurlijk ook. Graag zelfs!

Podcasts luisteren in Spotify

Het luisteren naar podcasts werkt op dezelfde manier als het luisteren naar een muzieknummer. Heb je Spotify Premium, dan kun je de audio offline opslaan om zonder internetverbinding te beluisteren. Het afspelen doe je zoals gebruikelijk met de play- en pauzeknoppen.

Je hebt in Spotify de volgende mogelijkheden voor het beluisteren van een podcast:

Podcast downloaden om offline te luisteren

Podcast in de wachtrij zetten

Delen met vrienden

Timer voor slaapstand

Met de timer kun je in slaap vallen tijdens het luisteren, al hopen we natuurlijk niet dat dit bij de iCulture-podcast gebeurt! Spotify is geen gespecialiseerde podcast-speler, dus je mist functies zoals het verkorten van stiltes of het dynamisch aanpassen van de snelheid. Wel kun je de snelheid van afspelen vertragen (tot 0,5x) of versnellen (tot 3,5x).

Mensen die meer opties willen voor het beluisteren van podcasts kunnen het beste even kijken naar de diverse podcast-apps die we in een apart overzicht hebben besproken. Of kijk welk andere Spotify-toepassingen er mogelijk zijn.

