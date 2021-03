Met de Spotify slaaptimer kun je in slaap vallen met je favoriete muziek. In deze tip lees je hoe je deze slaaptimer gebruikt.

In slaap vallen met Spotify

Als je niet kan slapen en maar ligt te woelen, kan het helpen om een rustig muziekje op te zetten. Maar je wil natuurlijk niet dat de muziek de volgende ochtend nog aan staat. Daarom kun je een slaaptimer op je iPhone instellen, die voor alle muziek- en audiodiensten werkt. Ook voor podcasts en muziekvideo’s. De Spotify-app bevat echter een eigen slaaptimer, waarmee je dit ook kunt regelen.



Spotify slaaptimer: zo werkt het

Om de slaaptimer in Spotify te gebruiken, heb je een recente versie van de app nodig. Je stelt het als volgt in:

Open de Spotify-app. Speel een nummer of een afspeellijst af. Tik op de drie puntjes rechtsboven. Blader omlaag en kies de optie Timer voor slaapstand. Niet zichtbaar? Veeg dan over het scherm om de opties te zien die buiten beeld staan. Selecteer de duur van je timer: je kan kiezen uit 5, 10, 15, 30 minuten enzovoort.

Heb je Apple Music? Dan kan je deze functie al een tijdje gebruiken via de Klok-app. In onze tip over de slaaptimer op de iPhone lees je precies hoe je dit instelt. Via deze omweg kon je ook al voor Spotify een slaaptimer gebruiken, maar het zit dus ook standaard in de app van Spotify zelf. Gebruik gewoon de slaaptimer die jij het handigst vindt.

Als je sowieso moeite hebt met slapen, dan zijn er allerlei apps voor slapen en slaap bijhouden. In onze lijst vind je zowel slimme wekkers als apps met rustgevende geluiden die je kunnen helpen. Je kan ook met apps voor de Apple Watch je slaap meten, mocht je die ‘s nachts willen dragen.