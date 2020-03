Als je in Spotify je profielfoto wil aanpassen, moest je voorheen naar de desktop gaan. Nu kan dat ook via de app op je iPhone en iPad. In deze tip lees je hoe je je Spotify profielfoto aanpast en hoe je je gebruikersnaam wijzigt.

Met een duidelijke profielfoto en -naam in Spotify ben je makkelijker te vinden en te herkennen door je vrienden op Spotify. Zeker als je elkaar wil volgen helpt een goede foto en een duidelijke naam, zodat je eenvoudig elkaars afspeellijsten kan bekijken. Het aanpassen van je Spotify-profielfoto doe je in een paar stappen rechtstreeks vanuit de app. Ook het wijzigen van je naam in Spotify doe je in een handomdraai.

Spotify profielfoto aanpassen

Volg deze stappen om je profielfoto op Spotify aan te passen:

Open de Spotify-app en ga naar het Home-scherm. Tik rechtsboven op het tandwiel om naar de instellingen te gaan. Kies voor Profiel bekijken. Selecteer Profiel bewerken. Zie je de knop niet? Sluit de app dan geforceerd af en doorloop de stappen opnieuw. Tik op je profielfoto of op Foto wijzigen en kies hoe je de nieuwe foto wil uploaden: Uit bibliotheek kiezen of Foto maken.

Je kan ook kiezen om je profielfoto te verwijderen en terug te gaan naar de standaard afbeelding. Tik daarvoor op de optie Huidige foto verwijderen in plaats van het uploaden van een nieuwe.

Lukt het niet om je profielfoto te wijzigen? Dan is deze mogelijk gelinkt aan je Facebook-account. Je moet daarvoor eerst de koppeling verbreken. Dat doe je via de desktop-app:

Klik in de rechter bovenhoek op het pijltje en kies voor Instellingen. Ga naar Sociaal en klik op Koppeling met Facebook verbreken.

Als je je account aangemaakt hebt via Facebook, dan kun je de koppeling niet ongedaan maken.

Spotify profielnaam aanpassen

Via dezelfde stappen kun je je naam van Spotify wijzigen:

Open de Spotify-app en ga naar het Home-scherm. Tik rechtsboven op het tandwiel om naar de instellingen te gaan. Kies voor Profiel bekijken. Selecteer Profiel bewerken. Zie je de knop niet? Sluit de app dan geforceerd af en doorloop de stappen opnieuw. Tik op je naam en typ een nieuwe profielnaam in.

Je wijzigingen zijn meteen zichtbaar op alle plekken waar je ingelogd bent in Spotify, dus ook op de desktop-app of bijvoorbeeld je televisie. Door je Spotify foto en naam te veranderen, is je hele profiel weer up-to-date.

Op zoek naar meer tips voor Spotify? Check dan ook deze handige tips: