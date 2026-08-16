Spotify Premium afsluiten.

Zo kun je je Spotify (Premium) account opzeggen

Spoti-bye!
Tips Apps
Ben je klaar met Spotify en wil je je account (permanent) opzeggen? Of wil je liever stoppen met Spotify Premium en terug naar een gratis account? Dat is allebei mogelijk en in deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.
Daniel Vischjager -

Er kunnen allerlei redenen zijn om je Spotify-account te willen opzeggen. Misschien gebruik je het niet of je wil graag overstappen naar Apple Music. Je kunt ervoor kiezen om alleen je Spotify Premium-abonnement te annuleren en verder te gaan met een gratis account. Maar je kunt ook je Spotify-account helemaal verwijderen. In beide gevallen volg je onderstaande stappen.

Inhoudsopgave

Spotify opzeggen? Lees eerst dit

We waarschuwen je ervoor dat je bij het verwijderen van je Spotify-account echt alles binnen Spotify kwijt bent. Je afspeellijsten en favoriete nummers worden niet bewaard, dus zorg dat je die ergens hebt opgeslagen. Ben je van plan om over te stappen van Spotify naar Apple Music? Neem dan eerst eens onze uitleg door. Je iPhone heeft namelijk een ingebouwde tool om eenvoudig je bibliotheek te verhuizen. Zo raak je vrijwel geen gegevens meer kwijt.

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Wil je van Spotify naar Apple Music overstappen of andersom? Het kan een flinke klus zijn om alles met de hand over te zetten, zeker als je muziekbibliotheek groot is. Gelukkig zijn er meerdere diensten beschikbaar die je helpen om over te stappen tussen muziekdiensten, zoals van Spotify naar Apple Music of andersom.

Spotify-account verwijderen

Je account opzeggen werkt niet vanuit de Spotify app, dus je zult de website moeten raadplegen. Zo zeg je je Spotify-account permanent op:

  1. Open de ‘account sluiten’-pagina van Spotify en log in met je Spotify account.

  2. Doorloop de stappen en geef aan dat je 100% zeker weet dat je je account wil verwijderen.

  3. Als afsluiter ontvang je een e-mail waarin je je keuze moet bevestigen. Doe dit binnen 24 uur.

Spotify opzeggen webpagina
Spotify opzeggen webpagina

Je account is nu opgezegd. Na het stopzetten van Spotify ontvang je een e-mail waarmee je nog 7 dagen de tijd hebt om weer terug te komen zonder je gegevens te verliezen. Mocht je later dan dat weer een Spotify account willen, dan zul je een andere gebruikersnaam moeten kiezen. Ben je na het annuleren van Spotify overgestapt naar Apple Music? Lees dan eens wat andere tips om alles uit je nieuwe abonnement te halen!

Spotify Premium-abonnement stopzetten en Spotify gratis gebruiken

Wil je je Spotify-account houden, maar heb je geen zin meer om ervoor te betalen? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen Spotify Premium op te zeggen. Je behoudt dan je gebruikersnaam en andere instellingen en kunt op een later moment altijd weer terug naar een Premium-account. Zo pak je het aan:

  1. Open je Spotify accountoverzicht en log in met je Spotify account.
  2. Klik onder het kopje Abonnement op Je abonnement beheren.
  3. Kies nu de optie Abonnement opzeggen om de betaalde functies op te zeggen.

Tot de volgende factuurdatum blijf je Premium-abonnee. Daarna schakel je over naar de gratis versie en verlies je de functies die bij Premium horen.

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Informatie

Laatst bijgewerkt
augustus 2026
Onderwerp
Categorie
Apps

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

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