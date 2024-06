Met voelbare muzieksignalen in Apple Music gaat je iPhone trillen op de maat van de muziek. Dit is een toegankelijkheidsfunctie, maar de trillingen van Apple Music kan het luisteren naar muziek voor iedereen een andere dimensie geven.

Als je slechthorend of doof bent en toch van muziek wil genieten, dan heeft Apple daar iets nieuws voor bedacht: de voelbare muzieksignalen. Miljoenen nummers uit de Apple Music-bibliotheek produceren via de Taptic Engine van je iPhone trillingen die de maat van de muziek volgen, maar ook nuances in de zang aanduiden. De trillingen bij Apple Music in iOS 18 helpen je om muziek te herkennen, ook als je niet in staat bent om naar de muziek te luisteren.

Benodigdheden voor iPhone-trillingen bij muziek

Om trillingen te voelen op de maat van de muziek, moet je aan een aantal dingen voldoen:

iPhone met iOS 18 of nieuwer

Apple Music-abonnement

Momenteel werkt de functie alleen in de Muziek-app met de catalogus van Apple Music, maar er is voor ontwikkelaars ook een API beschikbaar zodat zij het kunnen implementeren in hun app. Daardoor kunnen in feite diensten als Spotify en Deezer de functie ook aanbieden. Op dit moment is niet bekend welke apps en diensten daar plannen voor hebben.

Hou er rekening mee dat niet de gehele Apple Music-bibliotheek geschikt is. Apple spreekt over ondersteuning van “miljoenen nummers”, maar er kan dus altijd een nummer zijn dat er niet mee werkt.

Voelbare muzieksignalen: zo schakel je de trillingen voor muziek in

Om de functie in te schakelen, doe je het volgende:

Ga op de iPhone naar Instellingen > Toegankelijkheid. Scroll naar het kopje Horen en tik op de knop Voelbare muzieksignalen. Zet de schakelaar aan en speel eventueel het voorbeeld af om te voelen hoe de functie werkt. Je ziet op deze pagina alle apps die met de functie werken.

Je kunt de functie ook snel in- en uitschakelen via het Bedieningspaneel. Je moet hiervoor wel eerst de knop toevoegen aan het Bedieningspaneel:

Open het Bedieningspaneel en hou een lege plek ingedrukt. Tik onderaan op Voeg een regelaar toe. Zoek nu de knop op door in de zoekbalk “muziek” in te typen. Tik op de knop voor Voelbare muzieksignalen om deze toe te voegen. Verplaats de knop eventueel naar een gewenste plek of pas het formaat aan.

Met de knop kun je de functie altijd snel pauzeren als je het liever niet wil gebruiken. Wil je de functie helemaal uitzetten, dan kun je dat het beste via de instellingen doen.

Trillingen in Apple Music tijdelijk uitschakelen

Eenmaal ingeschakeld, verschijnt er onder de tijdsbalk in het Huidige-scherm de melding Voelbare muzieksignalen. Dit verschijnt op de plek waar doorgaans Lossless audio of Dolby Atmos verschijnt. Deze melding geeft aan dat de functie actief is, maar je kunt het hiermee ook snel uitschakelen voor het huidige nummer. Door op deze melding te tikken, pauzeer je de functie totdat je er weer op tikt om het in te schakelen. Ook bij het nummer dat je hierna afspeelt, blijft de functie uitgeschakeld totdat je het hier weer aan zet.

Meer over iOS 18

