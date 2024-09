Gebruik je Spotify alleen om muziek te luisteren? Zonde! Want er zit nog veel meer in deze streaming muziekdienst. Doe een taalcursus, luister een beroemde speech of een audioboek. Ontspan met een meditatie-oefening of luister naar een hoorspel. Het zit allemaal in Spotify.

#1 Taalcursussen volgen

Bij Spotify denk je aan muzieknummers, maar wist je dat je ook talen kunt leren? Wij zochten op ‘italian course’ en vonden bijvoorbeeld een aantal bruikbare cursussen. Als je ‘learn’ of ‘course’ in je zoekopdracht meeneemt vind je het gemakkelijkst de taalcursussen en krijg je bijvoorbeeld niet ’50 Italian disco hits’ in beeld.

Op dezelfde manier zoek je op Spanish, Chinese, Arabic, Russian of welke taal je ook maar wilt leren. Als je in het Engels zoekt heb je de meeste keuze, maar zoals je ziet zijn er ook Nederlandstalige cursussen te vinden.

#2 Karaoke-avond organiseren

Je kunt Spotify ook gebruiken tijdens een karaoke-avond met vrienden. Wat je nodig hebt is een laptop met de Spotify-app. Het werkt eenvoudig: zet een nummer op, klik op de Songteksten-knop naast de afspeelbalk en zing mee. Je kunt ook populaire songteksten van populaire tracks op Spotify vinden door de Ontdek-functie te gebruiken.

Check onderstaand filmpje om te zien hoe het werkt.

#3 Maanlandingen en NASA-missies meebeleven

Je verwacht het niet op Spotify, maar je kunt op Spotify luisteren naar de teksten van de NASA-missies, zoals de Apollo-missies. Luister nog eens naar de legendarische uitspraak ‘One Small Step For Man, One Giant Leap For Mankind’. Het is superspannend om te luisteren naar het aftellen voor een Apollo-missie. Alsof je er zelf bij zit! Zoek op ‘nasa’ om nog meer te zien.

#4 Radio luisteren

Je zit niet vast aan de afspeellijsten en muziekalbums van Spotify en je hebt Apple’s eigen muziekstation ook helemaal niet nodig. In Spotify vind je namelijk allerlei radiostations. Zoek je favoriete radiostation en je ziet vanzelf of er een live playlist aanwezig is, zoals hier van 3FM.

#5 Lachen om comedy

Ja, je kunt op Spotify ook muzieknummers vinden van comedians, maar als je een conference of show wilt beluisteren kan dat ook. Zoek maar eens op Jochem Myjer of Najib Amhali. Maar ook nieuwer talent zoals Martijn Kardol, Kasper van der Laan en Janneke de Bijl vind je op Spotify. Voel je je even sip? Luister naar een paar grappen en je bent weer helemaal opgeknapt. Overigens kun je ook naar shows luisteren van Amerikaanse comedians zoals Eddie Murphy, maar daar moet je maar net van houden. Voor de liefhebbers van Britse humor zijn er shows van Monty Python.

#6 Ontdek beroemde toespraken

Moet je binnenkort een presentatie houden, dan kun je je voorbereiden met beroemde toespraken. Kijk de kunst af bij Martin Luther King (“I have a dream“) of laat je inspireren door boeiende speeches van onder andere Muhammad Ali en Winston Churchill. Je kunt er ook de bekende Steve Jobs-speech op Stanford beluisteren.

#7 Verbeter jezelf met een peptalk

Anthony Robbins ken je misschien wel. De man is een kei in het houden van motiverende peptalks, waar je vaak honderden euro’s voor betaalt om erbij te zijn. Het kan ook gratis. In Spotify zijn allerlei albums van deze motiverende spreker te vinden, zoals ‘Focus, Beliefs and Language’ en ‘The Science of Achievement’. Check ook eens ‘How to Win Friends and Influence People’ van Dale Carnegie of doe een ademhalingsoefening onder leiding van de ijskoude bikkel Wim Hof.

#8 Ontspan met meditatie

Je kunt op Spotify allerlei ontspannende muziek vinden, maar dat is niet genoeg om te mediteren. Het is veel handiger als iemand je bij de hand neemt en zegt wat je moet doen. Daarom kun je op Spotify ook allerlei vormen van ‘guided meditation’ vinden. Of doe iets aan je stress door naar de natuur te luisteren.

#9 Luister naar audioboeken en korte verhalen

Je hebt waarschijnlijk geen tijd om naar de hele biografie van Steve Jobs te luisteren (die is overigens ook niet op Spotify te vinden), maar er zijn genoeg gratis luisterboeken op Spotify te vinden. Van de biografie van Michele Obama tot Mocro Maffia van Wouter Laumans. Ook zijn er korte verhalen, voor als je het niet zo lang volhoudt.

Zit je lang in de auto en ben je klaar voor het langere werk, dan zijn er ook deze:

Het gaat om klassieke literatuur, boeken die je altijd nog eens wilde lezen maar waar je nooit aan toe kwam. Dankzij Spotify hoef je ze niet naar je toestel te downloaden, maar kun je er elk moment naar luisteren. Er zijn uiteraard ook recentere luisterboeken op Spotify te vinden, maar het aanbod is niet volledig. Je kunt er niet álle recente boeken gratis beluisteren, maar de keuze is groot genoeg dat er altijd wel iets van jouw gading bij zit.

#10 Leer iets nieuws

Er is allerlei educatieve content te vinden op Spotify. Volg banjolessen met de legendarische folkzanger Pete Seeger. Leer beter golfen of volg een kattencursus om te zorgen dat je huisdier je niet langer terroriseert.

Zo valt er van alles te ontdekken bij Spotify. Kijk eens wat verder dan de gewone afspeellijsten! Zo zijn er ook podcasts en live evenementen, kun je videoclips kijken en muziek vinden om een workout uit te voeren.

