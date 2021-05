Je kan in Spotify nu een podcast delen, precies op het moment waarop er over een bepaald onderwerp gesproken wordt. Hierdoor kan de ontvanger op het juiste moment beginnen met luisteren.

Podcasts nemen een steeds belangrijkere rol in binnen Spotify, als gevolg van de nog altijd groeiende populariteit van de podcasts. Soms wil je tijdens het luisteren van een podcast het fragment met iemand delen, bijvoorbeeld als er iets interessants verteld wordt. In Spotify kan je nu eenvoudig een podcast delen, precies vanaf het juiste moment. We laten je zien hoe je dat doet.



Spotify podcast delen: zo doe je dat

Het was al lange tijd mogelijk om in Spotify een podcast te delen, maar je deelde dan alleen een link naar een complete aflevering. Dat was nogal onhandig, zeker met langere afleveringen, omdat je soms liever alleen een fragment wil delen. Hoewel het niet mogelijk is om een deel uit de aflevering als los fragment te knippen, kun je nu wel in Spotify een podcast delen zodat hij begint met afspelen op precies het juiste moment. Dat doe je zo:

Open de Spotify-app en start met luisteren van de aflevering van de podcast die je wil delen. Tik tijdens het luisteren op de deelknop, op het moment dat het fragment dat je wil delen begint. Je kan ook via de tijdsbalk terugscrollen naar het juiste moment. Zet in het deelmenu de schakelaar Vanaf [..:..] delen aan. Het is niet mogelijk om hier het moment in de aflevering aan te passen. Kies de app waarmee je het wil delen.

Zie je de schakelaar om het tijdstip te kiezen niet? Sluit de app dan hard af en volg de stappen opnieuw. Zorg er ook voor dat je de meest recente versie van de Spotify-app hebt.



De ontvanger kan meteen beginnen met luisteren vanaf het moment dat jij bij het delen aangegeven hebt. Hierdoor hoeft iemand niet zelf naar het juiste moment in de aflevering te scrollen en hoef je ook niet te zeggen dat diegene moet luisteren vanaf een bepaald moment.

Wil je toch liever een los fragment van een podcast delen, dan kan dat met Overcast. Die app knipt wel een zelf gekozen fragment uit een aflevering.