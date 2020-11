Zo kun je Spotify-muziek streamen naar je Apple Watch

Spotify streamen naar Apple Watch

Spotify heeft een Apple Watch-app, waarmee je het afspelen van muziek kunt bedienen. Ook kun je Spotify met Siri bedienen op de Apple Watch. Maar het is natuurlijk nog handiger als je de muziek rechtstreeks kunt streamen op de Apple Watch, zonder dat er tussenkomst van de iPhone nodig is. Dat kan met de stappen die we hieronder bespreken. Sinds september 2020 is Spotify begonnen met het testen van deze functie en steeds meer mensen krijgen het nu beschikbaar.

Deze functie wordt nog uitgerold. Is het nog niet bij jou zichtbaar, dan zul je geduld moeten hebben tot jouw account aan de beurt is.



Zo kun je Spotify streamen op Apple Watch

Zo werkt het streamen van muziek rechtstreeks naar de Apple Watch:

Zorg dat de Spotify-app op de Apple Watch is geïnstalleerd. Kies een nummer, album of afspeellijst. Tik op de knop rechtsonder (een groene rechthoek) om het apparaat te kiezen. Als je deze functie nog niet eerder hebt gebruikt, zie je een pop-up zoals op de afbeelding hieronder. Kies de Apple Watch als streaming apparaat. Kies de AirPods of andere oortjes die je wilt gebruiken. Gelukt? Dan krijgt het icoontje rechtsonder de contouren van een Apple Watch.

Je kunt nu muziek van Spotify rechtstreeks streamen naar je Apple Watch. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Wi-Fi-verbinding van vertrouwde netwerken. Je kunt tijdens het streamen toegang krijgen tot je bibliotheek en je recent beluisterde afspeellijsten. Er is geen zoekfunctie, dus je zult Siri voor Spotify moeten gebruiken om bijvoorbeeld een specifiek nummer of podcast te zoeken. Met de toevoeging “via Spotify” kun je allerlei commando’s gebruiken om je muziek te starten. Je bladert door je bibliotheek, bekijkt onlangs afgespeelde nummers en afspeellijsten, bekijkt welke nummers er in de huidige afspeellijst staan en je kan het huidige nummer pauzeren en liken. Zeg je tegen Siri op de Apple Watch bijvoorbeeld “Speel muziek via Spotify” dan heb je alle spraakopdrachten tot je beschikking die je ook op de iPhone en iPad gewend bent. Je hebt hiervoor watchOS 6 of nieuwer nodig.