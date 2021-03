Optimale geluidskwaliteit met Spotify

Wil je de muziek van Spotify in de best mogelijke geluidskwaliteit beluisteren? Stel dan audiokwaliteit in op ‘Zeer hoog’ en luister muziek in 320 kbit/s. Ook vergeleken met Apple Music is dat een betere kwaliteit. Apple Music gebruikt namelijk 256 kbit/s. Om de kwaliteit aan te passen, heb wel een Spotify Premium-abonnement nodig. Desalniettemin kun je de geluidskwaliteit ook iets verbeteren als je Spotify gratis gebruikt. We leggen je het uit in dit artikel.

Geluidskwaliteit en Spotify: de opties

Je kunt er voor kiezen om je muziekkwaliteit tijdens het downloaden of streamen aan te passen. Standaard staat de kwaliteit van je muziek ingesteld op 96kbit/s. Door gebruik te maken van de 320 kbit/s kwaliteit, klinkt je muziek mooier en met een diepere bas. Je zult dat het beste horen als je een goede koptelefoon of speaker gebruikt. Je hebt in de app vijf kwaliteitsopties voor het streamen van muziek:

Laag – ongeveer gelijk aan 24 kbit/s

Normaal – ongeveer gelijk aan 96 kbit/s

Hoog – ongeveer gelijk aan 160 kbit/s

Zeer hoog – ongeveer gelijk aan 320 kbit/s

Automatisch – afhankelijk van je netwerkverbinding

Bij het downloaden heb je vier opties: laag, normaal, hoog en zeer hoog. Muziek offline beluisteren kan alleen als Spotify Premium hebt.

Als je je muziek liever streamt, adviseert Spotify adviseert de instelling ‘Automatisch’ om data te besparen. Je loopt dan wel het risico dat je muziek geen lekkere bas heeft en wat iel klinkt. Kies daarom voor ‘Zeer hoog’ wanneer je je nummers wil downloaden en gebruik dan je Wi-Fi-netwerk. Zo heb je de nummers voor offline luisteren van Spotify beschikbaar in een veel betere geluidkwaliteit. Je iPhone moet hiervoor uiteraard wel voldoende opslagruimte hebben, dus het is minder geschikt als je heel veel albums en afspeellijsten wilt meenemen op een 32GB toestel.

Hogere audiokwaliteit op Spotify instellen

Om via Spotify muziek in de beste geluidskwaliteit te streamen of te downloaden, moet je een paar stappen volgen. Zo pas je de kwaliteit van je muziek aan:

Ga in de Spotify-app naar het tabblad Bibliotheek. Tik op het tandwiel rechtsboven om de instellingen te openen. Druk op Audiokwaliteit. Zet de kwaliteit bij Downloaden op Zeer hoog. Zet eventueel de geluidskwaliteit bij Streaming via WiFi ook op Zeer hoog. Bij Streaming via mobiel netwerk kun je de kwaliteit op Normaal houden of verlagen.

De 320 kbit/s optie heette vroeger ‘Extreem’, maar zo heel extreem is het niet. Het is namelijk nog geen lossless kwaliteit en het is dus ook niet te vergelijken met de 1411 kbps FLAC/ALAC van Tidal. Toch is Spotify al lange tijd aan het experimenteren met muziek in hogere kwaliteit in de vorm van Spotify Hifi. Na jaren testen, kondigde het muziekplatform afgelopen februari aan dat het het luisteren van muziek eind dit jaar in ‘bepaalde markten wereldwijd’ wordt geïntroduceerd. Het blijft de vraag of het ook naar Nederland komt.

Gebruik de equalizer voor optimaal geluid

Heb je geen Premium-abonnement? Dan kun je alsnog gebruik maken van de equalizer in de Spotify-app, zodat je het geluid meer kunt afstemmen op je persoonlijke voorkeur. Een equalizer legt op bepaalde toonhoogtes wat meer nadruk, zodat het voor jou misschien net wat beter kan klinken. In de instellingen van je iPhone kun je voor alle audio die je iPhone afspeelt een equalizer toepassen. Met de instellingen die Apple je voorschotelt, heb je echter maar beperkte mogelijkheden om het geluid te personaliseren. In de Spotify-app is geluidsweergave veel nauwkeuriger aan te passen. Met deze stappen pas je via de equalizer van Spotify het geluid aan:

Open Spotify en zorg dat je op het Home-tabblad bent. Druk op het tandwieltje in de hoek rechtsboven. Ga naar Afspelen en scroll iets naar beneden naar Equalizer.

In dit menu kun je vervolgens kiezen uit 22 verschillende mogelijke equalizers. Zit de gewenste instelling er niet bij? Bepaal dan welke frequenties je meer of minder nadruk mee wil geven door de witte bolletjes te verplaatsen. Let wel, deze instellingen gelden dus alleen binnen de Spotify-app.

