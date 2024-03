Spotify heeft in een beperkt aantal landen muziekvideo's toegevoegd. Het gaat om Nederland, Duitsland, Italiƫ, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa kun je de muziekvideo's aantreffen in Braziliƫ, Colombia, Indonesiƫ, Kenia en de Filippijnen.

Het lijkt een vrij willekeurige selectie van landen, maar gelukkig zit Nederland erbij. Spotify zegt dat ze voor deze landen hebben gekozen op basis van een aantal criteria, waaronder de grootte van de markt en de beschikbaarheid van lokale content. De functie zal de komende twee weken worden uitgerold naar gebruikers, dus de kans is aanwezig dat je het niet meteen ziet als je volgende keer de Spotify-app opent. Sten Garmark, VP Global Head of Consumer Experience van Spotify, belooft dat de catalogus met muziekvideo’s steeds verder wordt uitgebreid. Ook zullen er op termijn meer landen bij komen. Spotify gaat feedback van artiesten en gebruikers verzamelen om de functie verder te verbeteren. Er waren al korte videos in Spotify te zien, maar die zijn maar een paar seconden lang en worden in een herhalende loop afgespeeld.

De muziekvideo’s zijn alleen te zien als je een Spotify Premium-abonnement hebt en in een van de genoemde landen woont. Betaal je niet voor Spotify, dan is YouTube nog steeds het aangewezen adres om muziekvideo’s te vinden – maar dan heb je wel te maken met reclame tussendoor.

In eerste instantie zal het aantal muziekvideo’s op Spotify nog vrij beperkt zijn, maar er wordt hard gewerkt om de distributierechten van nog meer video’s in handen te krijgen. De eerste collectie van 17.000 video’s omvatten een breed aanbod van genres en artiesten, waaronder wereldwijde favorieten zoals Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice en de wat meer lokale artiesten Aluna en Asake.

Spotify: wisselen tussen muziekvideo en audio

De muziekvideo’s zijn een betafunctie. Je kunt naadloos schakelen tussen muziekvideo’s of alleen audio, zowel in de mobiele app als op de desktop. Er is geen speciale knop voor muziekvideo’s toegevoegd en je kunt er ook niet doorheen bladeren. Het wordt dus een kwestie van zoeken: als je toevallig luistert naar een geschikt nummer met videoclip kun je op de knop ‘Overschakelen naar video’ drukken om naar de videoclip over te schakelen. De muziekvideo begint dan vanaf het begin te spelen, zelfs als je al midden in het nummer zat. Als je de video schermvullend wilt bekijken kun je je iPhone een kwartslag draaien.

Spotify verzorgt zelf de hosting van de video’s en toont ze zonder advertenties aan de gebruikers. Hoe het zit met royalties is niet bekend. We weten we wat er gebeurt als de videoclip is afgelopen: je krijgt dan het volgende nummer van de Spotify-wachtrij te horen, maar alleen in audio. De videoclips zijn ook te bekijken op tv’s in de Spotify-apps voor Apple TV, Android TV, Fire TV-apparaten, spelconsoles en verschillende smart tv’s.

Apple Music heeft al langer muziekvideo’s. Als je naar de pagina van een artiest gaat en voorbij de muzieknummers en albums bladert, krijg je een overzicht van muziekvideo’s te zien. Daarbij is het niet zo gemakkelijk om te wisselen van audio naar video en omgekeerd. Wat Apple Music ook heeft, is muziek in een hogere audiokwaliteit. Spotify beloofde dat drie jaar geleden ook, maar is er nog niet in geslaagd om het uit te brengen.