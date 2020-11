Of je nu aan het koken bent of een timer moet zetten voor iets belangrijks: de timer op de iPhone, iPad en Apple Watch komt in allerlei gevallen goed van pas. Alles over het instellen van een timer op de iPhone lees je hier.

iPhone als timer

In een aparte tip hebben we besproken hoe je de iPhone-klok als slaaptimer kunt gebruiken. Nadat je in slaap bent gevallen stop de iPhone vanzelf met het afspelen van de muziek. Maar je kunt met de timer nog veel meer dingen doen: je kunt de timer als kookwekker gebruiken, of als alarm om je te herinneren aan een bepaalde taak. Hoe stel je een timer in, hoe gebruik je meerdere timers en hoe stop je een timer? We leggen je het hier allemaal uit.

Timer iPhone instellen

Het instellen van een timer op de iPhone en iPad doe je via de Klok-app. Op de Apple Watch gebruik je de aparte Timer-app. Dit werkt bij de verschillende toestellen als volgt:

iPhone en iPad

Het instellen van de timer doe je als volgt:

Open de Klok-app. Ga naar Timer en stel de gewenste tijd in, bijvoorbeeld 30 minuten. Je kan vanaf iOS 12 ook per seconde instellen. Tik op Als timer eindigt om aan te geven welke actie je wilt. Er zijn grofweg twee acties: stoppen met afspelen van muziek of een alarm laten klinken. Kies je voor een alarm, dan heb je de keuze uit allerlei alarmgeluiden. Verlaat de app of zet de iPhone in slaapstand en ga iets anders doen. Als de ingestelde tijd is verstreken zal het alarm afgaan of schakelt het afspelen van muziek uit (afhankelijk van welke keuze je hebt gemaakt).

Apple Watch

Open de Timer-app. Je herkent deze aan het oranje icoontje met de wijzer die naar linksboven wijst. Kies een van de standaard tijden (1, 3, 5, 10, 15 of 30 minuten of 1 of 2 uur). Scroll verder naar onderen om een recente timer te kiezen. Kies voor Aangepast om zelf een timer in te stellen. Tik op de uur-, minuten- of secondeweergave en draai aan de Digital Crown om de timer in te stellen. Tik dan op Start.

Siri

Je kan ook een timer starten met Siri:

Op je iPhone of iPad gebruik je Hé Siri of hou je de thuisknop of zijknop ingedrukt. Zeg tegen Siri “Zet een timer van 5 minuten” (of een andere gewenste tijd). Op de Apple Watch draai je met je pols en zeg je “Zet een timer van 5 minuten”. Je kan ook eerst Hé Siri zeggen of de Digital Crown ingedrukt houden.

Timer op iPhone pauzeren

Je kan een timer heel eenvoudig pauzeren, bijvoorbeeld als je even iets anders moet doen om waardoor de timer niet door mag lopen. Dit doe je als volgt:

Open de Klok-app op de iPhone of iPad en tik op Timer. Op de Apple Watch open je de Timer-app. Tik op de knop Pauze. Om de gepauzeerde timer te hervatten, tik je op Hervat.

Timer stoppen

Om een timer te stoppen, doe je het volgende:

iPhone en iPad

Is je iPhone of iPad in sluimerstand, dan verschijnt op het toegangsscherm een grote Stop-knop. Druk deze in. Onderaan staat ook een knop Herhaal waarmee je de timer snel opnieuw zet. Is je iPhone of iPad ontgrendeld, dan verschijnt er een melding. Tik deze aan om de timer te stoppen. Om een timer vroegtijdig te stoppen, ga je naar de Klok-app en tik je op Timer > Annuleer.

Apple Watch

Heb je een timer ingesteld op je iPhone, dan kun je deze ook stoppen vanaf je Apple Watch zodra de tijd verstreken is. Om de timer op je Apple Watch te stoppen, tik je op de rode Stop-knop. Ga naar de Timer-app om hem vroegtijdig te stoppen.

Krijg je geen melding op je Apple Watch van een timer die op je iPhone ingesteld is? Check dan de instellingen in de Watch-app op je iPhone. Ga naar Mijn Watch > Klok en zet Push iPhone-meldingen aan.

Meerdere timers instellen

Het is op de iPhone, iPad en Apple Watch niet mogelijk om meerdere timers in te stellen. Je kan dit eventueel oplossen door in plaats van een tweede timer een wekker te zetten. Je moet dan alleen wel zelf uitrekenen hoe laat het moet zijn op het moment dat je wil dat de tweede timer af gaat. Op de iPhone en iPad ga je wederom naar de Klok-app en tik je op Wekker om de wekker in te stellen. Op de Apple Watch ga je naar de speciale Wekker-app.

Er zijn ook alternatieve apps die wel meerdere wekkers bieden. Een voorbeeld hiervan is de app Timer+. Deze app werkt op zowel de iPhone, iPad als Apple Watch en is gratis te gebruiken.

Check ook onze andere tips over de Klok-app: