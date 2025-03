Voorkom extreem dataverbruik op je iPhone met deze tips

Heb je last van extreem dataverbruik of wil je langer met je databundel doen? Met deze tips gebruik je minder data op je iPhone, zodat je niet tegen je datalimiet aanloopt.

Hoewel tegenwoordig veel mensen een onbeperkte databundel hebben, zijn ze niet allemaal ongelimiteerd. Daarom is het goed om op te letten hoeveel data je verbruikt. Met deze apps en tips kom je een heel eind en hoef je aan het einde van de maand geen extra kosten te maken. Kies er dus niet voor om minder met je iPhone te internetten maar doe je voordeel met deze tips om je verbruik aanzienlijk te verminderen zonder je internetgedrag al teveel aan te passen.



#1 Gebruik streamingdiensten zoals Spotify en Apple Music offline

Streamingdiensten zijn ontzettend populair en iedereen wil onderweg wel een goed album, aflevering van zijn favoriete serie of podcast kunnen afspelen. Dit vraagt alleen wel heel wat van je internetbundel. Gelukkig bieden de meeste diensten inmiddels de mogelijkheid zodat je je favoriete content gemakkelijk kan downloaden en offline kunt gebruiken.

Muziekdiensten als Apple Music en Spotify staan bijvoorbeeld toe om afspeellijsten en volledige albums offline op te slaan, zodat je ze ook kunt beluisteren zonder een internetverbinding. Wij slaan bijvoorbeeld ’s ochtends voordat we de deur uitgaan regelmatig een nieuwe afspeellijst op, zodat we iedere dag naar iets nieuws kunnen luisteren op weg naar het werk.

Zo kan je met alle streamingdiensten die beschikbaar zijn in Nederland ook series en films voor offline gebruik. Ook video’s van YouTube kun je zonder problemen in de trein of ergens anders kijken zonder dat je heel je databundel er doorheen jaagt. Sinds de introductie van YouTube Premium kan je ook YouTube-video’s offline kijken. Zo hoef je niet afhankelijk te zijn van je netwerkverbinding en raas je je data er niet zo snel doorheen.

#2 Schakel streamen in hoge kwaliteit uit

Wil je toch muziek luisteren of video’s kijken, doe dat dan niet in de hoogste kwaliteit. Check of jouw streaming muziekdienst de mogelijkheid biedt om een lagere kwaliteit in te stellen. Misschien hoor je niet eens het verschil, maar het scheelt wel een hoop voor je databundel.

#3 Schakel Wi-Fi Assistentie uit

Wi-Fi Assistentie is een handige functie, waarbij je iPhone automatisch overschakelt op 4G of 5G als het draadloze netwerk traag is. Dit is prettig in gebruik, omdat je (als het goed is) steeds een snelle internetverbinding tot je beschikking hebt. Het zorgt wel voor extra dataverbruik, dus schakel het uit als je het niet echt nodig hebt.

Open de Instellingen-app en ga naar Mobiele netwerk > Wi-Fi Assistentie.

#4 Zorg dat iCloud Drive je databundel niet opslokt

iCloud Drive is een handige dienst om je bestanden op meerdere apparaten beschikbaar te maken. Als je niet uitkijkt, synchroniseert het ook grote bestanden, die een flinke hap nemen uit je databundel. Gelukkig maar dat je er met de juiste instellingen voor zorgt dat je iCloud geen gebruikmaakt van mobiele data en alleen bestanden overzet als je toestel verbonden is met een wifi-verbinding.

#5 Laat niet alle apps mobiele data verbruiken

Tenzij je een onbeperkte databundel hebt, is het slim om niet zomaar alle apps op je iDevice toe te staan gebruik te maken van mobiel internet. Voorkom bijvoorbeeld dat een grote app-update wordt uitgevoerd als je buiten bereik van wifi bent door de App Store geen toegang te geven tot mobiel dataverbruik.

Als je er een gewoonte van maakt om regelmatig te checken welke apps datavreters zijn, weet je meteen wat je er aan moet doen om te voorkomen dat je in de toekomst weer zo snel je datalimiet bereikt. Dit doe je door naar Instellingen > Mobiel Netwerk te gaan en in de onderste lijst te kijken welke apps veel data gebruiken. Daar kun je ze meteen de toegang tot mobiele data ontzeggen.

#6 Ververs niet alle apps op de achtergrond

Apps op de achtergrond automatisch laten verversen is niet alleen slecht voor je batterij, maar heeft ook een negatieve invloed op je dataverbruik. Om je dataverbruik niet te hoog te laten oplopen kan je ervoor kiezen om dit alleen via wifi te laten doen. Daarnaast kan je het ook los per app kiezen welke op de achtergrond ververst mag worden.

#7 Schakel pushberichten uit

We geven toe: erg veel gegevens vreet een pushbericht niet. Je iPhone ontvangt hooguit 250 bytes aan data wanneer hij een bericht van een webservice ontvangt, wat betekent dat je 4.000 berichten moet ontvangen voordat je een MB verbruikt hebt. Zit je echter in het buitenland of heb je gekozen voor een erg krappe databundel, dan kan het nooit kwaad om ook op deze kleine beetjes te besparen. Je bent toch op vakantie, dus een paar weekjes zonder push-notificaties kan geen kwaad. Hoe je push notificaties gebruikt lees je in onderstaand artikel.

#8 Maak gebruik van openbare hotspots

Onderweg ben je afhankelijk van je mobiele dataverbinding, maar er zijn genoeg manieren om ook onderweg gebruik te maken van een wifi-verbinding, bijvoorbeeld in de trein of op een terras. Tegenwoordig zijn er steeds meer winkels, restaurants en hotels die een open netwerk hebben waar je gebruik van mag maken. In de App Store zijn allerlei apps te vinden die je helpen om het dichtstbijzijnde open netwerk op te sporen.

Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar Wiffinity (voor Ziggo-klanten) en Wifimapper. Je kunt je ook aanmelden bij Fon, een initiatief waarbij je gebruik mag maken van andermans wifi als je de jouwe ook openzet voor bezoekers. Ook providers hebben hun eigen gratis alternatieven.

Wees er met het gebruik van openbare hotspots wel van bewust dat je wellicht verbinding maakt met een onveilige verbinding. Gelukkig zijn daar ook apps voor bedacht die je helpen om je te beveiligen tegen pottekijkers die op de loer liggen op openbare netwerken.

#9 Minder WhatsApp, meer sms

Als je echt op iedere MB moet letten is het natuurlijk ook mogelijk om ouderwetsch gebruik te maken van de traditionele berichtendienst. Een handige tip is om WhatsApp alleen te gebruiken om foto’s en video’s te delen en tekstberichten eerst vanuit je sms-bundel te versturen. Pas als je door je sms-bundel heen bent schakel je over naar WhatsApp of een andere berichtendienst. Zo verstook je minder data. Let er dan wel op dat je een iMessage niet eerst via internet verstuurt.

#10 Voorkom dat je fotobibliotheek via mobiele data synchroniseert

Een dienst die veel data kan verbruiken, is het synchroniseren van je iCloud-fotobibliotheek. Filmpjes en foto’s worden normaal gesproken automatisch gesynchroniseert met je online account, zodat ze op al je apparaten beschikbaar zijn. Ook helpt dit met het bijwerken van een gezamenlijke fotobibliotheek. Maar aangezien foto’s en video’s alleen maar groter worden, is het verstandig om te overwegen om de synchronisatie van je foto’s via mobiele data uit te zetten.

We hebben ook een apart overzicht van handige apps waarmee je het dataverbruik van je iPhone in de gaten kan houden.

