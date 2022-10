Twee jaar geleden doken al de eerste geruchten op over een Spotify-bundel met HiFi-audiokwaliteit. Het lijkt er nu echt te komen: Spotify Platinum biedt onder andere muziek in hoge resolutie en meer.

Spotify Platinum

De andere extra’s zijn een tuner voor je hoofdtelefoon en functies zoals ‘Studio Sound’, ‘Library Pro’ en ‘Playlist Pro’. Verder krijg je beperkte reclames voor podcasts. De bundel zou naar verluidt $20 gaan kosten. De nieuwe bundel werd ontdekt door een gebruiker, die na tien jaar zijn Spotify-abonnement wilde opzeggen om over te stappen naar Apple Music. In een enquete werd de vraag gesteld of hij interesse had om binnen 30 dagen over te stappen naar de nieuwe Spotify Platinum-bundel, die $19,99 voor één persoon zou moeten kosten.



HiFi

Studio Sound

Headphone Tuner

Audio Insights

Library Pro

Playlist Pro

Limited-ad Spotify podcasts

Dit Spotify Platinum-bundel omvat alles wat je bij een individueel Spotify-account vindt, maar met de volgende extra’s:

Van veel functies is alleen de naam bekend, zonder dat we weten wat het precies inhoudt. HiFi is echter duidelijk: het gaat hier om muziek in een hoge kwaliteit. Spotify kondigde begin 2021 al HiFi aan, maar werd daarbij ingehaald door Apple Music. Apple slaagde er veel sneller in om lossless en ruimtelijke audio aan te bieden en vraagt daar geen extra geld voor. De prijs van $20 voor Spotify Platinum zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van het standaard abonnement. Dat zou Spotify wel eens in de weg kunnen zitten, zeker omdat het zo lang heeft geduurd. Wellicht dat Spotify daarom extra functies toevoegt, om de duurdere bundel toch interessant te maken.

Bekijk ook Spotify HiFi aangekondigd, maar nog steeds niet beschikbaar Spotify komt met een nieuwe optie voor abonnees. Spotify HiFi is een nieuwe optie met zogenaamde lossless audio in cd-kwaliteit. Hoewel het al in februari 2021 werd aangekondigd is er maanden later nog steeds geen informatie over de kosten en releasedatum.

Bonustip: The Playlist

Een aanrader voor dit weekend is om naar de miniserie The Playlist, over het ontstaan van Spotify. Daarin volgen we het verhaal van Daniel Ek, die in de hoogtijdagen van The Pirate Bay een idee heeft om de muziekindustrie te redden. Maar de platenlabels zitten niet echt op zijn idee te wachten. Te zien op Netflix.