Flikkerende en knipperende lichteffecten in video's kunnen voor een gewone gebruiker al vervelend zijn. Maar bij mensen met epilepsie kunnen ze bovendien gevaarlijk zijn. Met deze tip lees je alles over het beperken van flitsen en knipperlichten in video's. En we vertellen je ook welke apps er zijn om een epilepsie-aanval vroegtijdig te detecteren.

Epilepsie en iPhone: het gaat goed samen

Op de website Epilepsie.nl is te lezen dat zo’n 5% van de mensen met epilepsie gevoelig is voor lichtflitsen. Zij krijgen een aanval door zogenaamde visuele prikkels, zoals lichtflitsen, zonlicht, streeppatronen of kleurwisselingen. Bij deze lichtflitsgevoelige epilepsie kan een aanval worden voorkomen door bepaalde instellingen op je iPhone te gebruiken en door anders met je toestel om te gaan. In dit artikel geven we een aantal tips en vertellen we je hoe je flitseffecten kunt dimmen. Browser- en websitemakers houden steeds meer rekening met toegankelijkheid, ook voor mensen met epilepsie. Maar je zult soms ook zelf wat maatregelen moeten nemen.

*Epilepsie omvat een breed scala aan aandoeningen, die we hier niet allemaal zullen behandelen. Raadpleeg Epilepsie.nl als je een compleet overzicht wilt hebben.



Flitseffecten dimmen in video’s

Via de toegankelijkheidsinstellingen op je iPhone en iPad kun je gemakkelijk aangeven dat eventuele flitsen en flikkeringen moeten worden gedimd. Hiervoor heb je iOS 16.4 of iPadOS 16.4 nodig. Je stelt dit als volgt in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Toegankelijkheid > Beweging Zet de schakelaar uit bij Dim knipperende lichten. Flitseffecten zullen nu automatisch worden gedimd in video’s, games en dergelijke.

Apple geeft onder de schakelaar een uitleg waar de functie voor is bedoeld. Het is belangrijk om dit goed te lezen, want het gaat uitsluitend om videocontent en sommige content in videogames. Andere flitsende effecten (zoals een knipperende actiebanner op een website) kunnen nog wel te zien zijn.

Je kunt deze instelling weer terugdraaien door de schakelaar om te zetten.

Verminder beweging op je iPhone en iPad

Op het hierboven genoemde scherm (Instellingen > Beweging) vind je nog meer opties om de hoeveelheid beweging op je scherm te verminderen:

Speel effecten automatisch af → UIT

Speel voorvertoningen af → UIT

Beperk beeldsnelheid → AAN

Het is een kwestie van experimenteren wat voor jou het beste werkt. Zoals gezegd is niet iedere aandoening hetzelfde en misschien heb jij meer last van snel bewegende beelden dan van lichtflitsen. Met de algemene knop Verminder beweging kun je zorgen dat animaties in het algemeen wat rustiger verlopen, zodat je minder snel misselijk wordt. Dit kan ook voor mensen zonder epilepsie nuttig zijn.

Meer iPhone-tips bij epilepsie

Er zijn nog meer dingen die je kunt doen als je last van epilepsie hebt. Hier zijn enkele tips:

Zet het automatisch afspelen van video’s en effecten uit. Dit kun je doen op verschillende plekken in apps. Je kunt bij App Store-video’s automatisch afspelen voorkomen en we hebben ook een tip over het uitschakelen van autoplay video’s in sociale media-apps. Je kunt dit centraal regelen in de instellingen van iOS of in apps zoals Twitter en YouTube uitschakelen.

Breng huisgenoten en collega’s op de hoogte van je aandoening en leg uit dat ze een knipperende flitser bij inkomende telefoongesprekken moeten uitschakelen. Ook moeten ze geen leuke gifjes en video’s met knipperende content toesturen.

Geef in de apps die je gebruikt aan dat je geen fotosensitieve content wil zien. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in TikTok (zie hieronder).

Er zijn apps en browserextensies die fotosensitieve content op websites tegenhouden, zoals de Chrome-extensie PhotosensitivityPal.

Gebruik Reader-mode bij het bekijken van websites. Dit oogt rustiger en er zijn minder drukke afbeeldingen en reclamebanners aanwezig. Je kunt ook contentblockers gebruiken of langere artikelen laten voorlezen.

Sommige apps (zoals browsers) geven de mogelijkheid om geanimeerde gif’s te blokkeren.

Ze je Medische ID op je toegangsscherm, zodat omstanders en hulpverleners weten welke aandoening je hebt.

Maak een todo-lijstje voor de dag met de Herinneringen-app of een takenlijst-app. Dit is vooral handig als je na een aanval wat last hebt van geheugen- of oriëntatieproblemen. Je kunt dan beter zien wat je ook alweer aan het doen was voordat je de aanval kreeg.

Heb jij nog meer tips voor mensen met epilepsie? Laat ze weten via de link onderaan dit artikel!

Epilepsie-apps voor iPhone en iPad

Er zijn verschillende apps die je kunt gebruiken als je last hebt van epilepsie. Apple werkte zelf ook mee aan een studie, waarbij de app EpiWatch werd gebruikt in combinatie met Apple’s ResearchKit. Tijdens een 10 maanden durend onderzoek rapporteerden 598 mensen hun aanvallen op de iPhone en Apple Watch. Daaruit bleek dat stress (37%) en slaapgebrek (18%) de belangrijkste triggers waren voor een aanval.

Andere apps zijn:

Seizure Log (Gratis, iPhone/ Watch , iOS 9.2+) - De app van de gelijknamige website. Ook op de Apple Watch te gebruiken.

, iOS 9.2+) - De app van de gelijknamige website. Ook op de Apple Watch te gebruiken. SeizAlarm: Seizure Detection (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 15.0+) - Met Apple Watch, bedoeld om hulp in te roepen.

De Epsy-app voor iPhone en Android wordt ook vaak genoemd voor het vastleggen van epilepsie-aanvallen, maar is helaas niet in de Europese App Stores te vinden. Met een Amerikaans App Store-account lukt het wel.