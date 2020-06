Met iOS 14 kun je Picture in Picture (beeld-in-beeld) gebruiken op de iPhone. Dat werkt bijvoorbeeld met FaceTime en video's. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Picture in Picture nu ook op de iPhone

We kennen al langer Picture in Picture op de iPad, maar sinds iOS 14 kun je ook een iPhone gebruiken voor Picture in Picture. In het kort blijven video’s altijd actief in een hoekje van je scherm, als je hiervoor kiest.

Wat is Picture in Picture?

Met Picture in Picture (of beeld-in-beeld) blijven video’s boven een andere app zweven zodat je twee dingen tegelijk kunt doen. Ben je bijvoorbeeld aan het FaceTimen, dan kun je ondertussen iets anders doen zonder dat jouw beeld ‘Pauze’ aangeeft bij de andere persoon. Of je kijkt een Netflix-serie terwijl je ondertussen met je vrienden chat: het kan met Picture in Picture op je iPhone.

Je kunt ook de video even aan de kant vegen terwijl de audio doorloopt. Zo kun je je goed focussen op bijvoorbeeld je navigatie zonder dat je daarvoor de hele video inclusief geluid voor moet afsluiten.

Welke media ondersteunen Picture in Picture?

Er is een vrij uitgebreide lijst aan verschillende media die met deze functie werken. Wel hebben ze allemaal gemeen dat het om video gaat. Op dit moment ondersteunt de iPhone nog geen Split View, zoals de iPad. Dit zijn de standaardapps die met PiP werken:

TV

Safari

FaceTime

iTunes

Woning

Dit zijn slechts de standaardapps die werken met Picture in Picture. Alle apps die het al op de iPad ondersteunen, zoals Netflix, werken zonder extra app-update ook op de iPhone. Hetzelfde geldt dus voor Disney+.

Picture in Picture op iPhone gebruiken

Je weet nu wat deze handige functie inhoudt, maar hoe gebruik je het? Dat leggen we uit. Het is makkelijker dan je misschien verwacht. In dit voorbeeld gebruiken we Apple TV+, maar het werkt op dezelfde manier in andere apps die ondersteund worden.

Open Apple TV+ en start een film of serie. Tik linksboven op het PiP-icoontje (met het pijltje schuin naar beneden). Voilà. PiP is geactiveerd. Veeg het beeld naar waar je het wil hebben. Door in- of uit te zoomen verander je het formaat van de video.

Een extra snelle manier om Picture in Picture op de iPhone is door simpelweg naar je beginscherm te gaan. Dat doe je door omhoog te vegen vanaf de onderkant, of door de thuisknop ingedrukt te houden. Dat is afhankelijk van jouw type iPhone. Deze manier is trouwens ook handig bij apps die geen speciaal icoontje hebben, zoals Netflix en Disney+.

Je kunt de video bedienen door erop te tikken. Er verschijnen dan knoppen om terug te spoelen, vooruit te spoelen en te pauzeren. Wil je even alleen naar het geluid luisteren? Veeg dan de video naar de zijkant van je scherm. Er verschijnt dan een pijltje waarmee je de video terug kunt halen. Tik linksboven op het kruisje om de video af te sluiten. Wil je weer met je volledige scherm kijken, tik dan op de knop rechtsboven.

Werkt Picture in Picture met YouTube?

Veel mensen willen graag een YouTubefilmpje op de achtergrond laten spelen terwijl ze iets anders doen. Helaas heeft YouTube op dit moment geen ondersteuning voor Picture in Picture via de YouTube-app. Wat je wel kan doen is een filmpje starten vanuit Safari op de website van YouTube. Dan kun je de bovenstaande uitleg gebruiken en werkt het zoals je zou willen.