Op de Mac is het mogelijk om video's te bekijken via de Picture in Picture-stand. Hierdoor speel je een video af in de hoek van je scherm. Je kan ook YouTube Picture in Picture op de Mac afspelen. Maar hoe gebruik je dit en waar werkt het nog meer? Je leest het hier!

Picture in Picture op de Mac

Apple introduceerde Picture in Picture op de iPad als eerste, maar deze functie is ook beschikbaar op de Mac via Safari. Dankzij Picture in Picture speel je een video af in de hoek van je scherm, zodat je deze voor een andere app kunt plaatsen. Zo bekijk je bijvoorbeeld handig een filmpje tijdens het wegwerken van je e-mail. Hoe activeer je deze stand? In deze tip laten we je het zien hoe dit op de Mac werkt. Sinds Safari 13 heeft Apple het activeren overigens nog makkelijker gemaakt.



Hoe gebruik ik Picture in Picture op de Mac?

Het activeren van Picture in Picture op de Mac is vrij eenvoudig. De enige voorwaarde is dat je Mac draait op macOS Sierra of nieuwer. Om de functie te gebruiken moet je in de videospeler op het Picture in Picture-icoontje te klikken. Deze verschijnt onder andere bij de website van Vimeo. Ook andere websites die hun videospeler bijgewerkt hebben voor Picture in Picture hebben deze knop in hun eigen speler staan. Bovendien zijn video’s in iTunes via deze manier te bekijken. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n videospeler met speciale knop.

Heb je een MacBook Pro met Touch Bar, dan vind je de Picture in Picture-knop boven je toetsenbord. Aan de rechterkant van de videospeler op de Touch Bar is de Picture in Picture-knop altijd zichtbaar, ook bij video’s die zelf niet zo’n knop hebben. Je kan daarom alle video’s op deze MacBook Pro eenvoudig in Picture in Picture stand afspelen. Het enige wat je daarvoor dus hoeft te doen, is op de knop op de Touch Bar tikken (in de afbeelding blauw gekaderd).

Sinds Safari 13 kun je in Safari ook Picture in Picture activeren op websites die niet zo’n speciale knop hebben ingebouwd. Safari 13 is in het najaar van 2019 uitgebracht door Apple. Dit is hoe je de functie gebruikt:

Speel een video af met Safari 13 of nieuwer. Klik met je rechtermuisknop op het geluid-icoontje. Deze staat rechts in het adresveld. Kies voor Activeer beeld in beeld.

Oh, by the way — right clicking on the 🔈 icon on tabs in Safari 13 on macOS now offers entering and exiting Picture in Picture (PIP) when there's a video playing. This can be pretty useful on websites that don’t offer PIP controls in their video player. — Ricky Mondello (@rmondello) October 11, 2019

Hoe gebruik ik YouTube Picture in Picture op de Mac?

YouTube biedt sinds 2018 ook Picture in Picture op de desktop. Je kunt dan via een minispeler kijken, die echter niet verplaatsbaar is en die je niet kunt vergroten en verkleinen. De Picture in Picture-mogelijkheid van macOS is dan een stuk flexibeler.

Je kunt ook bij YouTube de bovenstaande methode gebruiken, maar er is nog een andere manier om Picture in Picture te activeren. Zo kun je een YouTube-filmpje in de hoek van je scherm af te spelen:

Ga in Safari naar YouTube en zoek de video op die je wil afspelen. Klik op de video twee keer achter elkaar met de rechter muisknop. Klik nu met je linker muisknop op Activeer beeld in beeld.

Bij YouTube kun je ook de eerder besproken Picture in Picture-knop op de Touch Bar gebruiken, mits je die hebt. De YouTube-video wordt dan verplaatst naar één van de hoeken van je scherm. Let op: YouTube Picture in Picture op de Mac werkt alleen in Safari, niet in Google Chrome of een andere browser.

Ook op de iPad werkt de YouTube-app niet samen met Picture in Picture, maar hier zijn weer andere opties voor.

Hoe bedien ik video’s in Picture in Picture op de Mac?

Zodra je op deze knop drukt, springt de video uit het desbetreffende programma en speelt hij af in de hoek van je scherm. Vanuit hier kun je de video afspelen, pauzeren, stoppen of terugplaatsen in het oorspronkelijke scherm. Bovendien kun je de video zelf naar een andere hoek van het scherm slepen, maar door de Command-toets ingedrukt te houden kun je hem overal op je scherm plaatsen.

Om de video groter of kleiner te maken, plaats je je muis bij de rand van de video en versleep je deze tot het gewenste formaat. Het is helaas niet mogelijk om vooruit of achteruit te spoelen tijdens deze weergave. Dit moet je doen vanuit het oorspronkelijke programma waarin de video afgespeeld wordt. Wel kun je met de Touch Bar door de video bladeren.

Net als op de iPad kun je een Picture in Picture-video op de Mac tijdelijk verbergen. Sleep deze buiten het scherm zodat de video wazig wordt er er een streepje in beeld komt. Laat je muis los en de video wordt buiten beeld verder afgespeeld. Dit is vooral handig voor de momenten dat de video net even in de weg zit, maar je deze niet meteen wilt stoppen. Klik vervolgens op het pijltje om de video weer volledig in beeld te brengen.