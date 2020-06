Picture in Picture gebruiken op de iPad: zo werkt het

Met Picture in Picture is het mogelijk om video's op de iPad te laten afspelen terwijl je andere apps gebruikt. Deze handige stand is op meerdere manieren te activeren en in deze tip lees je er alles over.

Op veel iPad-modellen is het mogelijk om video’s af te spelen in de zogenaamde Picture in Picture-stand (Beeld in beeld). Zodra je deze optie activeert, wordt de huidige video in het klein afgespeeld, terwijl je ondertussen een andere app kunt gebruiken. Ook FaceTime-gesprekken kun je op deze manier in de hoek van het scherm voeren, terwijl je gebruikmaakt van een andere app. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet en wat je allemaal nodig hebt.

iPads met Picture in Picture

Picture in Picture wordt niet door alle iPad-modellen ondersteund. Hieronder vind je welke iPads werken met deze multitasking-functie:

iPad mini 2 en nieuwer

iPad Air en nieuwer

iPad Pro

iPad (2017) en nieuwer

Ook heb je minimaal iOS 9 nodig om van deze functie gebruik te kunnen maken.

Picture in Picture gebruiken

Er zijn verschillende manieren om Picture in Picture te activeren. Het makkelijkste is om een video schermvullend te laten afspelen en op de thuisknop te drukken of door omhoog te vegen om de app af te sluiten. De iPad sluit de huidige app af, keert terug naar het beginscherm, maar plaatst de huidige video in een kleiner formaat in de hoek van het scherm. Vervolgens kun je een andere app openen terwijl de video door blijft lopen.

Een andere optie is om op het bijbehorende icoontje te drukken. Linksboven in de mediaspeler vind je het Beeld in Beeld-icoontje. Tik hierop en de video zal verkleind in de hoek van het scherm verder gaan met afspelen. Terwijl de video in één van de hoeken verder speelt, staan er in de video drie grote knoppen: pauzeren, afsluiten en terugplaatsen. Met de eerste knop kun je een video stopzetten, terwijl je met de tweede knop de video helemaal wegdrukt. De laatste knop plaatst de video weer terug in de originele app, waardoor je direct teruggebracht wordt.

Picture in Picture uitschakelen

Als je het vervelend vindt dat Picture in Picture automatisch geactiveerd wordt zodra je op de thuisknop drukt, dan kun je dit uitzetten bij de instellingen. Volg hiervoor onderstaande stappen op:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen, gevolgd door Multitasking en Dock. Zet de schakelaar bij Beeld in Beeld uit.

Beeld in Beeld is nog steeds te gebruiken door op de speciale knop in de videospeler te tikken, zelfs als deze instelling uit staat.

Verplaatsen en formaat veranderen

Je kunt een video plaatsen in één van de hoeken van het scherm. Om de video te verplaatsen, sleep je deze met één vinger over het scherm. Behalve verplaatsen is het ook mogelijk om het formaat van de video aan te passen. Gebruik hiervoor twee vingers om de video groter of kleiner te maken, net zoals je bijvoorbeeld met foto’s doet.

Zit een video toch in de weg, dan is het niet nodig om deze helemaal af te sluiten. Sleep de video simpelweg naar de zijkant van het scherm en er blijft nog een klein stukje van de video zichtbaar. Om hem weer tevoorschijn te toveren, trek je hem vervolgens weer tevoorschijn.

Apps met Picture in Picture

Picture in Picture werkt met een aantal standaardapps, zoals de Video’s-app en FaceTime. Ook filmpjes die je bekijkt via Safari zijn via de functie in het klein te bekijken. Apps van derden moeten apart aangepast worden om ze te kunnen gebruiken met Beeld in Beeld. Enkele voorbeelden zijn Vimeo, Netflix en Ziggo Go. In Netflix activeer je Picture in Picture door tijdens het bekijken van een schermvullende video op de thuisknop te drukken of omhoog te vegen om de app af te sluiten. Ook Google Chrome en Instapaper voor iOS hebben Picture in Picture voor het afspelen van video’s.

Er zijn nog vel meer apps die Picture in Picture ondersteunen. Het is een kwestie van proberen om te kijken of jouw favoriete video-app het ondersteunt.

De YouTube-app ondersteunt op dit moment geen Picture in Picture. Wil je toch YouTube-filmpjes kijken via deze Picture in Picture, lees dan de tip hieronder voor alternatieve mogelijkheden.

Meer over iPad-multitasking lees je in onze uitleg. Daar lees je ook meer over soortgelijke multitasking-functies, zoals Split View en Slide Over.