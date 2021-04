Tijdens een ritje in de auto luisteren de meeste mensen naar de radio of hun eigen muziek. Als je voor zowel de navigatie en muziek je iPhone gebruikt, dan is het wel zo makkelijk om vanuit de navigatie-app op je iPhone je muziek te bedienen. In Google Maps kan dat. Je koppelt Spotify, Apple Music of iTunes Match aan Google Maps, zodat je onderaan het nummer kan pauzeren of naar het volgende liedje kan gaan.

Apple Music of Spotify koppelen aan Google Maps

Om gebruik te maken van deze functie, moet je van te voren twee zaken even controleren. Zo moet je geabonneerd zijn op Apple Music, iTunes Match of Spotify. Daarnaast moet je de Muziek- of Spotify-app hebben ingesteld. Is dat het geval? Volg dan deze stappen.

Open Google Maps en tik op het profielicoon rechtsboven. Tik op Instellingen. Kies voor Navigatie en scroll dan iets naar onderen.

Tik op de knop App voor het afspelen van muziek. Je kan kiezen tussen Apple Music en Spotify. Bij Apple Music hoef je alleen toestemming te geven tot je mediabibliotheek. Als je Spotify gebruikt, word je doorgestuurd naar de Spotify-app waar je het koppelen moet bevestigen.

Meer is er niet nodig. Zodra je nu de navigatie start, verschijnt onderin beeld de albumhoes van het huidige nummer, met daarnaast een knop voor het volgende of vorige nummer en een pauze/afspeelknop. Onderaan vind je nog een knop die je rechtstreeks naar Apple Music of Spotify brengt. Het is niet mogelijk om in Google Maps een afspeellijst, album of nummer te kiezen: daarvoor moet je dus altijd bij de desbetreffende muziek-app zijn.

De muziekbediening is zichtbaar in zowel de verticale als horizontale weergave van Google Maps. Hou er wel rekening mee dat bij de horizontale weergave de kaartweergave een stuk kleiner is. Wil je de muziekbediening niet, dan kan je het uitschakelen via de stappen hierboven of je veegt het scherm tijdelijk naar beneden.

