Door je Apple Watch als wekker te gebruiken, voorkom je een luid alarm wat meteen je bedpartner wakker maakt. Je horloge zal je namelijk wakker trillen en subtiele geluidjes afspelen. Je kunt zowel via Siri als via de Wekker-app op je Apple Watch een alarm instellen.

Wekker instellen met Siri op de Apple Watch

We beginnen met de makkelijkste manier om een wekker in te stellen en dat is via Siri. Het enige wat je hoeft te doen is Siri op de Apple Watch activeren en zeggen: “Zet een wekker voor 07:30”, of welke tijd je ook in gedachte had natuurlijk. Je kunt het uitspreken als “half acht” en “zeven uur dertig”. Siri zal beide vormen begrijpen. Controleer wel of Siri de ochtend of avond heeft gekozen.



Siri heeft in dit voorbeeld gekozen voor 20:00, omdat niet werd gespecificeerd of we 8 uur ‘s ochtends of ‘s avonds bedoelen.

Siri geeft een bevestiging dat er een wekker is geactiveerd. Vanaf watchOS 8 zal Siri duidelijker tonen welke wekker is geactiveerd. Je hebt dan ook de mogelijkheid om vanaf hier de Wekker-app te openen en zelfs om de wekker meteen weer uit te schakelen als je meteen besluit dat je het niet meer wil.

Wekker-app gebruiken op de Apple Watch

Wil je liever niet via Siri werken, dan kun je eenvoudig een wekker instellen via de Wekker-app. Let op: de wekker op je Apple Watch synchroniseert niet met je iPhone. Wil je gewekt worden via je horloge, dan zul je de wekker ook hier moeten instellen. Maak je er een op je iPhone, dan zal hij daar overgaan. Volg deze stappen:

Open de Wekker-app op je Apple Watch. Te herkennen aan het oranje rondje met de witte wekker. Tik onderaan op de oranje Nieuwe wekker-knop. Kies een tijd door te draaien aan de Digital Crown. Tik rechtsonder op de groene knop om de wekker te activeren.

Je wekker is actief en gaat af op de ingestelde tijd. Door op de wekker te tikken kun je deze aanpassen en verwijderen. Wil je elke dag worden gewekt om deze tijd, dan kun je instellen dat de wekker automatisch wordt ingeschakeld.

De Apple Watch wekker gaat af: en nu?

Als je wekker gaat op de ingestelde tijd voel je korte trillingen. Ook hoor je een subtiel geluid uit de speakers komen. Deze wekker is niet bedoeld voor diepe slapers die lastig worden gewekt, want daarvoor is de Apple Watch simpelweg niet geschikt.

Op het scherm van je horloge vind je twee knoppen. Hiermee kun je de wekker stoppen en sluimeren. Kies je voor sluimeren, dan zal je wekker over 9 minuten weer gaan. Let erop dat je wekker echt uit staat als je deze uitschakelt. Heb je niet ingesteld dat de wekker automatisch wordt herhaald, vergeet hem dan niet weer in te schakelen.

