Waar blijft Spotify hifi nou toch? Hoewel Spotify al in 2021 ondersteuning voor lossless audio aangekondigd heeft, is er tot op de dag van vandaag nog steeds geen mogelijkheid voor een hogere kwaliteit ruimtelijke audio. In de afgelopen vier jaar zijn er wel diverse geruchten en berichten over geweest, maar tot de uiteindelijke beschikbaarheid is het nog steeds niet gekomen. Nu schrijft Bloomberg in meer detail wat de plannen van Spotify zijn. Later dit jaar komt Spotify met Music Pro, de naam van het nieuwe duurdere abonnement. Maar wat krijg je dan allemaal qua extra’s en hoeveel moet je precies betalen?

Spotify Music Pro komt eraan

Op dit moment kost een Spotify Premium-lidmaatschap in Nederland €10,99 per maand. Volgens Bloomberg moet je voor het nieuwe Music Pro $5,99 per maand extra betalen in de VS. Daar is een Premium-abonnement overigens al duurder dan bij ons: je betaalt daar $11,99 per maand. Het zou dus goed kunnen dat de extra verhoging voor Music Pro in Nederland iets lager wordt, vermoedelijk tussen de €5 en €6, waardoor het totaal voor Music Pro uit komt op zo’n €15,99 tot €16,99. De prijs die nu genoemd wordt, zou overigens nog niet vastliggen, dus het kan altijd nog iets lager (of juist duurder) worden.

Maar wat krijg je daar dan voor? Naast de langverwachte ondersteuning voor hifi-audio, zou je ook de optie krijgen om nummers van verschillende artiesten te mixen met behulp van AI. Je kunt nu natuurlijk nummers in een afspeellijst zetten en achter elkaar af laten spelen, maar ze echt door elkaar heen mixen zit er nu nog niet in. Met een dergelijke functie kan je zelf de dj worden, al is nog niet precies duidelijk hoe de functie precies gaat werken en of er nog beperkingen zijn.

Daarnaast test Spotify voor het duurdere lidmaatschap manieren om concertkaartjes te verkopen. Abonnees van Music Pro zouden bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot de presale van concertkaartjes of juist betere plaatsen krijgen. Spotify zou hiervoor al gesprekken gevoerd hebben met verkopers van concertkaartjes, maar de plannen zijn nog niet zeker.

Wij houden nog steeds onze hart vast of dit duurdere Music Pro-abonnement van Spotify er ook echt komt, aangezien er al zo lang over gesproken wordt. Eerder werd er namelijk ook al gesproken over een Supremium-bundel, maar de naam Music Pro is ook al een aantal keer eerder voorbij gekomen.