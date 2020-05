Luister je muziek via Apple Music of Spotify en deel je dat graag met je vrienden? Wij leggen uit hoe je muziek gemakkelijk deelt in een fraai vormgegeven Instagram Verhaal.

Muziek van Apple Music en Spotify delen in je Instagram Story

Heb je wel eens het gevoel dat je graag met alles en iedereen dat ene supermooie liedje wil delen? Als je Spotify of Apple Music gebruikt is het eenvoudig om muziek in je Instagram Story te delen. Met eenvoudige stappen maakt jouw muziek streamingdienst een fraaie plaat aan om in je Verhaal te zetten.

Er is nog een andere manier: door muziek aan je Instagram Story toe te voegen. Jouw volgers horen dan de muziek spelen en kunnen meteen de songteksten meelezen. Bij de tekst die we hieronder lezen

Muziek van Spotify in je Instagram Verhaal

De uitleg hieronder is speciaal voor Spotify-gebruikers. Heb je Apple Music, scroll dan iets verder naar beneden. Om te beginnen speel je in Spotify het nummer af wat je graag wil delen. Volg daarna deze stappen:

Tik in de muziekweergave op de drie puntjes. Kies voor ‘Deel’ en tik op ‘Instagram Verhaal’. Geef eventueel toestemming om Instagram te openen. Voeg de audio apart toe aan je verhaal. Lees ook onze tip over muziek toevoegen aan je Instagram Verhaal. Voeg eventueel extra’s toe en tik linksonder op de juiste plek waar je je verhaal wil delen.

Ben je benieuwd naar wat anderen van de door jou gedeelde muziek vinden? Voeg een poll toe aan je verhaal waarin mensen hun mening kunnen geven. Zo maak je het interactief en misschien knoop je nog eens een leuk gesprek aan!

Apple Music delen in Instagram Story

Voor Apple Music-gebruikers is de functie om muziek te delen wat later gekomen. Je hebt hiervoor ten minste iOS 13.5 nodig op je iPhone. In oudere versies bestaat deze functie nog niet. Zoek allereerst het liedje wat je met de rest wil delen en speel deze af.

Tik in de muziekweergave op de drie puntjes. Tik op ‘Deel’ en tik op het Instagram app-icoon. Scroll eventueel naar links over de apps om Instagram te vinden. Geef eventueel toestemming om Instagram te openen. Voeg de audio apart toe aan je verhaal. Lees ook onze tip over muziek toevoegen aan je Instagram Verhaal. Voeg eventueel extra’s toe en tik linksonder op de juiste plek waar je je verhaal wil delen.

Door extra’s toe te voegen aan je Verhaal zoals een poll kun je de interactie aangaan met je kijkers. Je kunt ook wat tekst toevoegen met bijvoorbeeld een leuk weetje over dat specifieke nummer. Onthoud dat niet iedereen altijd zit te wachten om muziek te luisteren, dus geef ze een reden!

Misschien wil je niet dat iedereen jouw Instagram Story kan bekijken. Als dat zo is kun je bepaalde mensen het recht om jouw Story te bekijken ontnemen. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip over Instagram Stories verbergen voor anderen.