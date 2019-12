Heb je een retro Mac die je nog wilt gebruiken? Of lijkt het je leuk om weer eens op een oudere Mac te gaan werken? In dat geval heb je software nodig en via deze sites kun je het vinden.

Of je nu een PowerBook met Leopard, een Macintosh met System 6 of een iMac met Tiger hebt: zonder software ben je nergens. Waar vind je nog oude versies van Mac OS X en software dat je erop kunt gebruiken? Er zijn websites die je op weg helpen, ook als je nog een G4 Cube of Bondi Blue iMac hebt.

Oude Mac OS software vinden bij Apple

Apple onderhoudt zelf nog een lijst met oudere software, die je kunt vinden via de officiële downloadpagina van Apple Support. Het gaat hier om systeemsoftware voor je oudere Mac, maar je vindt er ook beveiligingsupdates en oudere versies van QuickTime, Safari, iMovie, Pages, Keynote en dergelijke. Klik herhaaldelijk op Load more results om nog oudere software te zien.

Officiële downloadpagina bij Apple Support

Deze pagina is ideaal als je nog een oudere iMac hebt met bijvoorbeeld Tiger 10.4 en daar nog wat langer plezier van wilt hebben. De nadruk ligt op OS X (10.x) en dat betekent dat je voor Mac OS 8 en Mac OS 9 hier wat minder goed terecht kunt.

Nog oudere Mac software vinden bij andere bronnen

Heb je nog oudere Mac OS systeemsoftware nodig omdat je bijvoorbeeld een PowerPC, 68040 of 68030 processor hebt, dan ben je aangewezen op externe sites. Deze zijn niet officieel en worden vaak ook niet zo goed onderhouden. Maar met een beetje geluk kun je er precies vinden wat je zoekt voor je oudere Mac.

Je vindt op deze sites ook software die je nodig kunt hebben voor een emulator. Met tools zoals Basilisk en SheepShaver kun je de oudere software eventueel via een emulator laten draaien op een hedendaagse Mac.

Oudere Mac software installeren

Het installeren van oudere Mac-software gaat het makkelijkst als de Mac een internetverbinding heeft. Je kunt dan de software direct downloaden. Ook het gebruik van een cd, dvd, geheugenstick of externe harddisk is mogelijk. Maakt je Mac nog gebruik van floppy disks, dan zou je die kunnen gebruiken. De enige vraag is dan nog: hoe krijg je de software op de floppy disk? Een alternatief is om met een FTP-server te werken en met FTP-software zoals Fetch of Archie verbinding te maken. Hiervoor hoef je alleen een lokaal netwerk werkend te krijgen.

