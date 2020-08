Je kunt op je Mac zorgen dat bepaalde apps of programma's automatisch opstarten na het inloggen. Dat kan via het dock of via Systeemvoorkeuren. Wij laten zien hoe je het doet.

Een programma of app automatisch opstarten is handig wanneer je ze áltijd wil gebruiken. Dat is bijvoorbeeld de Mail-app of WhatsApp Desktop. Deze instelling kun je toepassen op alle apps, dus niet alleen die van Apple of uit de App Store. Er zijn twee manieren waarop je het kunt doen en we leggen ze beide uit. De tweede manier is iets uitgebreider.

Methode 1: Via het dock van je Mac een app automatisch openen

Ieder programma dat in het dock staat kun je standaard laten opstarten zodra je inlogt. Voor deze methode is het belangrijk dat de app in kwestie zichtbaar is in het dock. Volg daarna deze stappen:

Klik met je rechtermuisknop op het app-icoon (twee vingers naast elkaar op een trackpad). Houd je muiscursor over ‘Opties’ en klik op ‘Open na inloggen’.

Om de keuze ongedaan te maken vink je de optie weer uit middels dezelfde stappen.

Methode 2: Via Systeemvoorkeuren apps en documenten (verborgen) laten openen

Via de Systeemvoorkeuren van je Mac kun je een app automatisch laten opstarten, maar met iets meer instellingen. Ook kun je specifieke bestanden laten openen als je die vrijwel altijd wil zien. Het kan eventueel ook verborgen.

Wanneer je bijvoorbeeld de Mail-app altijd actief wil hebben, maar niet per se in het zicht dan kan dat. Met de speciale verberg-optie worden apps opgestart maar niet getoond als venster. Je herkent een dergelijke app aan het grijze icoontje in je dock. Klik erop en de app is weer zichtbaar.

Open Systeemvoorkeuren via het Apple-logo rechtsboven () > Systeemvoorkeuren. Klik op Gebruikers en groepen. Selecteer je eigen account en klik linksonder op het hangslot. Vul je wachtwoord in. Geef onder het kopje Inloggen aan welke apps automatisch moeten opstarten. Voeg ze toe met het plusje. Klik eventueel op Verberg om een app ongezien te laten opstarten.

Overigens maakt het niet uit welke methode je gebruikt om programma’s automatisch te laten opstarten. Als je de optie in het dock gebruikt, verschijnt hij namelijk ook in het lijstje in Systeemvoorkeuren. Toch is het voor het uitschakelen van deze optie soms handiger om Systeemvoorkeuren gebruiken; niet alle programma’s verschijnen in het dock.

Wist je dat je ook je hele Mac automatisch kunt laten opstarten en afsluiten? Hoe je dat doet lees je in ons aparte artikel.