Instagram Muziek in Nederland

Sinds 2018 kun je in sommige landen je Instagram Stories voorzien van een achtergrondmuziekje. Er zijn duizenden nummers die je kunt doorzoeken op basis van categorie of trefwoord. Daarbij kun je precies het fragment selecteren dat bij jouw foto of filmpje past. Je kunt zelfs zorgen dat de songteksten in beeld verschijnen. In Nederland was het lange tijd niet mogelijk om muziek toe te voegen. Bekeek je een Instagram Story met muziek van een buitenlandse gebruiker, dan kreeg je ook een melding dat Instagram Muziek nog niet beschikbaar was in jouw regio. Dit had waarschijnlijk te maken met muziekrechten. Vanaf nu kan het echter wel – en in deze tip leggen we uit hoe je dat op twee manieren kunt doen.

Muziek toevoegen aan je Instagram Story, optie 1

Open de Instagram Stories via het camera-icoontje. Maak een foto of video. Veeg omhoog en selecteer de muzieksticker. Kies een muzieknummer. Geef aan welk lettertype en design je wilt gebruiken. Kies een fragment. Publiceer de foto of video met muziek in je Story.

Muziek toevoegen aan je Instagram Story, optie 2

Het kan ook op een andere manier:

Open de Instagram Stories via het camera-icoontje. Tik in het menu onderin op Muziek. Kies een muzieknummer, lettertype en design. Maak een foto en post deze in je Story.

Mensen die jouw Instagram-verhaal bekijken horen niet alleen de muziek, maar kunnen ook op de songtekst tikken om meer informatie op te vragen over de artiest. Ze kunnen ook naar het nummer luisteren via hun favoriete muziekdienst. Lees alles over Instagram Stories in onze andere tips!