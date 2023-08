Vanaf iOS 17 kun je in Apple Music in de Muziek-app per nummer de credits bekijken. Zo zie je welke artiesten er met het nummer mee doen, wie de componisten zijn en nog veel meer. Wij laten je zien waar je de credits van muziek op Apple Music vindt en welke info je allemaal kan bekijken.

Bij veel muzikanten zie je behalve de naam en functie ook een foto staan. Je kunt er niet op tikken, maar je kunt de naam wel invoeren in de zoekfunctie in Apple Music om bijvoorbeeld andere nummers met deze artiest te vinden.

Je kunt ook de credits bekijken van een nummer dat je op dit moment afspeelt, door in het Huidige-scherm op de drie puntjes rechtsboven te tikken. Het is niet nodig om een nummer aan je bibliotheek toe te voegen voordat je de credits kan bekijken.

Je kunt van individuele nummers in Apple Music de credits bekijken. Je moet dus wel abonnee zijn om deze informatie te kunnen in zien. Om de credits te bekijken, volg je vanaf iOS 17 deze stappen:

Van de meeste nummers weet je doorgaans wel wat de artiest is, maar er komt veel meer bij een nummer of album kijken dan alleen de uitvoerende artiest. Achter de schermen zit vaak een heel team dat aan een nummer gewerkt heeft. Al deze informatie over artiesten, songwriters, producers en meer, zit ingebakken in elk nummer op Apple Music . Maar pas vanaf iOS 17 kun je de credits op Apple Music bekijken. Maar je vindt er nog veel meer informatie.

