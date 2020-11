Je kunt je Instagram Stories verbergen voor vrienden, zodat ze niets te zien krijgen van jouw dagelijkse bezigheden. Maar je kunt er omgekeerd ook voor zorgen dat je zelf de Instagram Stories van een bepaalde vriend niet meer te zien krijgt. Beide opties leggen we in deze tip uit.

Instagram Stories verbergen van of voor jouzelf

Als je dagelijks Instagram Stories gebruikt, dan herken je misschien wel het probleem dat er soms vrienden zijn die heel saaie Stories maken. Die wil je niet steeds tegenkomen tijdens het bladeren door Instagram, maar tegelijkertijd wil je de vriend(in) ook niet meteen ontvolgen. Instagram heeft daar een slimme oplossing voor bedacht: je kunt Instagram Stories verbergen van specifieke vrienden. Dit is dus eigenlijk een soort mute-knop. Je krijgt nog wel de gewone fotoberichten van vrienden te zien, maar niet meer de Stories.

Een ander probleem is dat je je eigen Stories niet aan iedereen wilt laten zien. Heb je bijvoorbeeld last van een pestkop, dan kun je jouw eigen Instagram Verhalen verbergen voor deze persoon. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je niet wilt dat je ouders meekijken, of dat je alleen wilt dat je allerbeste vrienden je Story te zien krijgen. Ook dat bespreken we in deze tip.

Instagram Stories van anderen verbergen

Het verbergen van de Instagram Stories van een vriend werkt eigenlijk heel simpel:

In de lijst met Stories bovenaan je timeline ga je naar de vriend waarvan je het verhaal wilt dempen. Of blader handmatig naar de vriend in kwestie. Houd je vinger iets langer op de avatar gedrukt. Kies onderin het scherm de optie Dempen. Kies de optie Verhaal dempen of Verhaal en berichten dempen. In dit geval willen we alleen het verhaal dempen.

Vanaf nu zie je Stories van de vriend in kwestie niet meer terug in Instagram, terwijl zijn of haar foto’s wel gewoon in je timeline verschijnen.

Goed om te weten: mensen die je uitschakelt merken daar niets van. Ze kunnen dit nergens opvragen in Instagram. Wil je toch incidenteel weer een verhaal bekijken, dan kan dat. Blader in de lijst met Story-avatars helemaal naar rechts. De personen waarvan je het verhaal hebt gedempt staan helemaal aan de rechterkant en de avatar is licht-doorzichtig weergegeven. Tik op de avatar om het verhaal toch te bekijken.

Verborgen Verhalen toch weer bekijken, dempen opheffen

Het kan natuurlijk zijn dat je de verhalen later toch weer wilt bekijken. Je kunt als volgt het dempen weer opheffen:

Blader in de lijst Story-lijst bovenin het scherm helemaal naar rechts. Je ziet de avatars van je verborgen vrienden heel licht weergegeven. Houd je vinger iets langer op de avatar. Uit het menu dat onderin het scherm verschijnt kies je Dempen opheffen.

Jouw Instagram Story verbergen voor een vriend

Het kan natuurlijk ook andersom zijn: dat je je eigen Story (tijdelijk) wilt verbergen voor een vriend. Bijvoorbeeld zodat je ex niet kan meekijken, of dat je beste vriendin niet kan zien hoe je haar supriseparty aan het voorbereiden bent.

Om je Verhaal te verbergen voor anderen ga je naar het scherm om een nieuwe Story te maken, door naar links te swipen vanaf je tijdlijn. Klik linksboven op het tandwieltje. Tik bovenaan op Verhaal verbergen voor. Je ziet nu een lijst van mensen die jouw verhaal hebben bekeken. Vink de mensen aan waar je je verhaal voor wilt verbergen. Dit geldt voor alle verhalen die je vanaf nu plaatst.

Een andere manier om je Verhalen voor iemand te verbergen is door vanuit je eigen Story omhoog te swipen. Je ziet dan wie je verhaal hebben bekeken en kunt vervolgens met het kruisje je Verhaal voor iemand verbergen.

In het eerder genoemde instellingen-scherm kun je altijd zien voor hoeveel personen je je Verhaal verbergt. Deze personen komen bovenaan te staan in de lijst waarin je personen kunt selecteren, waardoor je ze ook makkelijk weer uit kunt vinken. Personen voor wie je je Stories verbergt, kunnen niet zien dat je dit hebt gedaan. Het lijkt voor hen gewoon alsof je geen foto’s of video’s in je Verhaal hebt zitten.

Instagram Stories alleen voor beste vrienden

Je kunt er ook voor kiezen om een Story te maken die alleen voor beste vrienden zichtbaar is. Hiervoor maak je eerst een lijst aan van goede vrienden die nét iets meer van je mogen weten. Bij het plaatsen van een nieuwe Story geef je aan of je het met iedereen wilt delen, of alleen met je beste vrienden. Hoe je in Instagram beste vrienden instelt, lees je in onderstaande tip.

