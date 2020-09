Meldingen ontvangen op Apple Watch en iPhone

Apple heeft de Apple Watch zo ontworpen dat deze de pushberichten van je iPhone volledig overneemt. Maar als de meldingen op je Apple Watch verschijnen, zie je ze niet meer op je iPhone. Hoe kun je toch zorgen dat je ze op beide apparaten ontvangt? Dat lees je in deze tip.

Meldingen op je Apple Watch

De Apple Watch is bedoeld als verlengstuk van je iPhone en is met zijn kleine scherm met name geschikt om je te informeren over nieuwe meldingen. Zo ontvang je bijvoorbeeld allerlei meldingen over nieuwe e-mails, maar kies je er zelf voor of je deze op je Watch leest, of op het grotere scherm van je iPhone. Je hoeft dan niet steeds je iPhone in de gaten te houden voor nieuwe berichten.

Apple wil voorkomen dat je iPhone en Apple Watch tegelijkertijd gaan trillen wanneer er een melding binnenkomt. Het betekent echter ook dat het scherm van je iPhone niet altijd oplicht wanneer er nieuwe meldingen zijn; je krijgt ze alleen te zien op je Watch.

Ligt je iPhone echter voor je neus op tafel, dan zou het wel handig zijn als het scherm van je iPhone oplicht bij een nieuwe melding. Helemaal bij apps waarbij je de meldingen op stil hebt gezet. Met deze tip kun je meldingen op zowel je iPhone als je Apple Watch ontvangen. Er zitten echter wel een paar nadelen aan.

Draagdetectie uitschakelen

Om het scherm bij nieuwe pushberichten op zowel je iPhone als je Apple Watch te laten oplichten moet je de Draagdetectie van je Watch uitzetten. Dit doe je op de volgende manier:

Open de Mijn Watch-app op je iPhone. Ga naar Toegangscode > Draagdetectie. Zet Draagdetectie met de schakelaar op uit.

Je krijgt nu een melding te zien dat sommige metingen van activiteit niet langer beschikbaar zijn en je Apple Watch niet automatisch meer vergrendeld wordt. Dat is helaas een nadeel van het uitzetten van de draagdetectie-functie. Je kunt na het uitzetten je Apple Watch niet meer met een code beveiligen en de ring met je staandoel is in de Activiteiten-app op je Watch ook niet meer beschikbaar.

Na bovenstaande stappen zou het scherm van je iPhone weer moeten oplichten bij nieuwe meldingen. Is dit nog niet het geval dan kun je proberen je Apple Watch en iPhone opnieuw op te starten. Alleen je Apple Watch opnieuw opstarten is vaak voldoende.

Draagdetectie in- en uitschakelen kan ook op de Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch.

Tik op Toegangscode.

Schakel Draagdetectie uit.

Bevestig dat je deze functie wilt uitschakelen.

Je krijgt nu een melding dat Valdetectie en de SOS-functie niet meer werkt. Ook zitten er nog wat andere nadelen aan het uitschakelen van Draagdetectie, zoals we hieronder uitleggen.

Voordelen en nadelen van Draagdetectie uitzetten

Zoals we hierboven melden zitten er voor- en nadelen aan het uitzetten van de draagdetectie-functie van je Apple Watch.

De belangrijkste is dat de Valdetectie niet meer werkt, waardoor er geen SOS-boodschap kan worden verstuurd als je bent gevallen en roerloos ligt. En doordat de Watch niet meer kan zien of je de Apple Watch draagt kan deze ook geen meldingen tonen dat je moet gaan staan. Door het ontbreken van de staandoel-ring in de Activiteiten-app is het ook niet meer mogelijk om alle drie de ringen vol te krijgen op een dag. Zo kun je geen medailles meer halen.

Je Apple Watch is door het ontbreken van de Draagdetectie ook minder goed beveiligd. Je kunt hierbij tegen problemen aanlopen met Apple Pay.

De voordelen zijn echter dat je iPhone scherm nu wel oplicht wanneer je iPhone voor je ligt. Ook kun je nu gemiste meldingen op je Apple Watch zien wanneer je deze een tijd niet hebt omgehad. Een ander voordeel is dat de batterij van je Watch op deze manier een stuk langer meegaat, bijna twee keer zo lang.

