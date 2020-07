Met Amazon Prime Video kun je verschillende profielen maken per kijker, zodat je elkaar niet in de weg zit bij het maken van lijstjes en het opbouwen van een kijkhistorie.

Profielen voor Amazon Prime Video

Net als bij Netflix en Disney+ kun je ook bij Amazon Prime Video binnen een account meerdere profielen aanmaken. Bij Apple TV+ werkt dit op een iets andere manier, omdat je daarmee via je Apple ID inlogt. Het maken van profielen voor Amazon Prime Video is gemakkelijk te doen in de mobiele app op je iPhone en iPad. Dit is sinds kort ook in Nederland mogelijk.

Amazon Prime Video profielen maken

Bij een abonnement van Amazon Prime Video kun je naast het standaardprofiel van de eigenaar van het account nog vijf andere profielen maken. Standaard is al een profiel voor kinderen aanwezig. De profielen worden ook tussen apparaten gesynchroniseerd, zodat je kunt verder kijken waar je gebleven was op een ander apparaat.

Zo werkt het:

Open de app Amazon Prime Video op je toestel. Tik rechtsonder op Mijn materiaal. Je ziet nu de profielen. Tik op het plusje. Vul een naam in en geef aan of het om een kinderprofiel gaat.

Net als bij Netflix en Disney+ meld je je nog steeds allemaal met dezelfde accountnaam en met hetzelfde wachtwoord aan. Het gaat er bij deze functie vooral om dat het kijkgedrag wordt gesplitst, zodat Amazon per persoon een profiel kan aanmaken met kijkgedrag en voorkeuren. Alle profielen beheer je via het account van de hoofdgebruiker. Dat kan overigens ook via de webbrowser.

In totaal kun je 6 profielen voor Amazon Prime Video maken, waarbij het kindprofiel standaard al aanwezig is. Die kun je echter ook vervangen door iets anders.

Wisselen tussen profielen bij Amazon Prime Video

Je bent bij het opstarten van de app meteen aangemeld op het profiel dat je als laatst hebt gebruikt. Heb je altijd hetzelfde account, dan hoef je dus maar eenmaal te kiezen. Zo niet, dan kun je wisselen door rechtsonder op Mijn materiaal te tikken en vervolgens het juiste profiel te kiezen.

Profielen van Amazon Prime Video aanpassen

Je kunt bestaande profielen aanpassen door via bovenstaande stappen naar de lijst met profielen te gaan. Tik vervolgens op Bewerken en pas de naam en eventueel de schakelaar voor het kidsprofiel aan. Kun je de optie niet vinden die je zoekt, dan kun je de profielen ook via de webbrowser beheren.

Amazon Prime Video is gratis onderdeel van het Amazon Prime-account en biedt allerlei eigen series. We kunnen bijvoorbeeld Tales from the Loop aanbevelen. Heb je geen behoefte aan de Prime-dienst, dan kun je de videodienst ook los afsluiten.