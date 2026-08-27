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Profielen voor Amazon Prime Video maken op je iPhone en iPad

Tips Apps
Met Amazon Prime Video kun je verschillende profielen maken per kijker, zodat je elkaar niet in de weg zit bij het maken van lijstjes en het opbouwen van een kijkhistorie. In deze tip lees je hoe dat werkt.
Redactie iCulture.nl -

Net als bij Netflix en Disney+ kun je bij Amazon Prime Video binnen een account meerdere profielen aanmaken. Bij Apple TV werkt dit op een iets andere manier, omdat je daarmee via je Apple Account inlogt. Het maken van profielen voor Amazon Prime Video is gemakkelijk te doen in de mobiele app op je iPhone en iPad.

Inhoudsopgave

Amazon Prime Video profielen maken

Bij een abonnement van Amazon Prime Video kun je naast het standaardprofiel van de eigenaar van het account nog vijf andere profielen maken. Standaard is al een profiel voor kinderen aanwezig. De profielen worden ook tussen apparaten gesynchroniseerd, zodat je kunt verder kijken waar je gebleven was op een ander apparaat. Zo werkt het:

  1. Open de Prime Video-app op je toestel.

  2. Tik rechtsboven op je profielfoto en vervolgens op je naam.

  3. Tik nu op het plusje.

  4. Vul een naam in en geef aan of het om een kinderprofiel gaat.

Net als bij Netflix en Disney+ meld je je nog steeds allemaal met dezelfde accountnaam en met hetzelfde wachtwoord aan. Het gaat er bij deze functie vooral om dat het kijkgedrag wordt gesplitst, zodat Amazon per persoon een profiel kan aanmaken met kijkgedrag en voorkeuren. Alle profielen beheer je via het account van de hoofdgebruiker. Dat kan overigens ook via de webbrowser, mocht je dat prettiger vinden.

In totaal kun je 6 profielen maken bij deze dienst, waarbij het profiel voor kinderen standaard al aanwezig is. Die kun je echter ook vervangen door iets anders.

Wisselen tussen profielen bij Amazon Prime Video

Je bent bij het opstarten van de app meteen aangemeld op het profiel dat je als laatst hebt gebruikt. Heb je altijd hetzelfde account, dan hoef je dus maar eenmaal te kiezen. Zo niet, dan kun je wisselen door rechtsboven op het profielfoto te klikken en vervolgens op jouw gebruikersnaam om in het overzicht met profielen te komen. Kies hier dan het juiste profiel.

Profielen van Amazon Prime Video aanpassen

Je kunt bestaande profielen aanpassen door via bovenstaande stappen naar de lijst met profielen te gaan. Tik vervolgens op Bewerken en pas de naam en eventueel de schakelaar voor het kidsprofiel aan. Kun je de optie niet vinden die je zoekt, dan kun je de profielen ook via de webbrowser beheren.

Amazon Prime Video is gratis onderdeel van het Amazon Prime-account en biedt allerlei eigen series. Heb je geen behoefte aan de Prime-dienst, dan kun je de videodienst ook los afsluiten.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Versie 10.145

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 17.0+
Grootte
321.57 MB
Uitgever
AMZN Mobile LLC
Leeftijd
12+
Talen
Bekijk ook
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Alles over Amazon Prime Video: de videodienst van Amazon

Amazon Prime Video is de streaming videodienst van Amazon. Hiermee kun je kijken naar bekende films, tv-series en originals. Amazon Prime Video is te bekijken via de app op je iPhone en iPad, maar ook via je Apple TV. Hier lees je er alles over!

Informatie

Laatst bijgewerkt
augustus 2026
Onderwerp
Categorie
Apps

Amazon

Amazon is een van de bekendste internationale webshops voor elektronica, huishoudartikelen, speelgoed, levensmiddelen en meer. Je kunt bij Amazon ook terecht voor goede Apple-deals. Amazon is sinds 2020 met een eigen versie van de webshop actief in Nederland en biedt vaak goedkope aanbiedingen, ook voor tech. Met een Amazon Prime-abonnement profiteer je van allerlei voordelen, zoals gratis verzending. Bekijk de de beste Amazon Nederland deals en hoe je lid wordt van de streamingdienst Amazon Prime Video. Er is extra voordeel te halen tijdens het jaarlijkse evenement Amazon Prime Day.

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