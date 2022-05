Je iPhone frontcamera werkt niet meer goed? Het beeld blijft zwart als je de Camera-app opent of de app crasht zodra je de frontcamera wilt gebruiken? Om deze problemen op te lossen hebben we een aantal praktische tips voor je verzameld!

Problemen met de frontcamera van je iPhone kunnen heel wat oorzaken hebben. Het kan een probleem zijn met de software op je toestel, waardoor het probleem relatief makkelijk en zonder kosten op te lossen is. Het kan ook zijn dat de camera zelf (de hardware dus) kapot is. En omdat Apple steeds meer technologie in de frontcamera stopt (zoals TrueDepth) kunnen er ook steeds nieuwe problemen optreden. Wij proberen je er vanaf te helpen met deze tips!

iPhone frontcamera werkt niet

Heb je last van wazige foto’s of vlekken op foto’s? Dan kun je het beste eerst even controleren of de frontcamera van je iPhone vuil of beschadigd is. Zie je dat er krassen op het glas voor de lens zitten of dat er stof áchter het glas zit? Dan zul je de voorkant van je iPhone moeten laten vervangen om het probleem op te lossen.

Zit er vuil of stof op het glas aan de buitenkant? Dan kun je dat zelf schoonmaken met een microvezeldoekje.

Frontcamera laat iPhone crashen

Geeft de camera-app zwart beeld of crasht de camera-app bij het opstarten? Dan is de kans groot dat er een softwarematig probleem is. De opties om dit op te lossen zijn in principe hetzelfde als voor de camera aan de achterkant van je iPhone. We hebben een uitgebreide tip geschreven over problemen met de iPhone-camera.

Verschoven of geblokkeerde frontcamera

Heb je wel beeld, maar ziet het er vreemd uit? Sommige screenprotectors hebben een ingebouwd cameraschuifje of een uitsnede voor de notch. Het kan zijn dat dit schuifje de camera blokkeert, waardoor het beeld niet goed is.

Bij de iPhone 6 is er een heel specifiek probleem: soms is de cameramodule een beetje verschoven in de behuizing van het toestel. Hierdoor verdwijnt de lens achter de zwarte voorkant van de iPhone, waardoor hij deels afgedekt wordt. Als de lens een klein beetje verschuift, hoeft dat geen problemen op te leveren, maar als het probleem erger wordt kan het zijn dat de camera niet meer goed werkt.

De enige oplossing hiervoor is een iPhone-reparatie. In het verleden heeft Apple het probleem kosteloos opgelost, ook buiten de garantie. Of dat nog steeds zo is, nu het toestel een paar jaar ouder is, is een kwestie van even informeren bij Apple Support zodat ze je daar verder kunnen helpen.

