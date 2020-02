Deze tip legt uit hoe je het e-mailadres dat aan je Apple ID of iTunes-account is gekoppeld, kunt wijzigen. Er kunnen verschillende redenen zijn om dit te doen. Met de stappen uit dit artikel is het heel gemakkelijk.

Apple ID wijzigen

Je hebt een Apple ID nodig om apps in de App Store te kunnen kopen en gebruik te maken van Apple-diensten zoals iCloud, iMessage en FaceTime. Het is verstandig om je Apple ID te koppelen aan een e-mailadres dat je actief gebruikt, zodat je belangrijke e-mailberichten van Apple meteen te zien krijgt. Wil je ooit het Apple ID wijzigen, dan kan dat met de tips uit dit artikel.

Waarom Apple ID wijzigen?

Het e-mailadres van je Apple ID is belangrijk, want je hebt dit nodig om belangrijke wijzigingen in je account door te voeren of om je wachtwoord te resetten. Er kunnen verschillende redenen zijn om je e-mailadres te willen wijzigen. Misschien krijg je teveel spam en wil je met een nieuw e-mailadres weer een frisse start maken.

Of misschien wil je na een paar jaar je Hotmail-adres eindelijk eens vervangen door een ander e-mailadres. Het kan ook zijn dat je een andere baan hebt gekregen en niet langer gebruik kunt maken van je zakelijke e-mailadres.

Bij het wijzigen van je Apple ID zijn er twee zaken belangrijk om te weten:

Is je huidige Apple ID een Apple-adres, dan kun je je Apple ID alleen wijzigen naar een ander Apple-adres. Wijzigen naar een Gmail, Outlook of ander adres is niet mogelijk.

Je huidige Apple ID is een ander e-mailadres: gebruik je nu Gmail, Outlook, Hotmail of een ander adres en wil je dit wijzigen, log dan eerst uit op al je apparaten voordat je onderstaande stappen uitvoert. Je kunt vervolgens elk willekeurig e-mailadres kiezen.

Zo kun je het Apple ID e-mailadres wijzigen

Om het e-mailadres van je Apple ID of iTunes-account te wijzigen neem je deze stappen:

Ga naar de pagina Mijn Apple ID. Log in met je gegevens. Bij het kopje Account klik je rechts op Wijzig. Kies daarna onder je huidige Apple ID voor Wijzig Apple ID. Vul nu je nieuwe Apple ID in en klik op Ga door. Wijzig je je Apple ID naar een mailadres dat niet van Apple is, bevestig de wijziging dan in de zojuist verzonden mail.

Als je je Apple ID met een Gmail-, Outlook-, Hotmail- of ander adres wijzigt, log dan na het wijzigen opnieuw in op al je apparaten met je nieuwe adres. Dit is niet nodig als je van het ene naar het andere Apple-adres overstapt.

Extra e-mailadressen toevoegen aan je Apple ID

Heb je een primair e-mailadres van Apple, zoals mac.com, me.com of icloud.com, dan kun je die niet verwijderen. Wel kun je extra e-mailadressen toevoegen:

Volg de eerste drie stappen hierboven. Ga naar het kopje Bereikbaar op. Klik op Voeg meer toe. Vul één of meer extra e-mailadressen in.

