Wil je een app graag downloaden, maar is hij alleen beschikbaar in de Amerikaanse App Store? In deze tip leggen we uit hoe je een Amerikaanse account maakt.

Amerikaans Apple ID

Af en toe bespreken we op iCulture apps die alleen in de Amerikaanse App Store te krijgen zijn. Ook zijn er bepaalde diensten die aanvankelijk alleen voor Amerikaanse Apple-gebruikers worden uitgerold, bijvoorbeeld Fitness+ en News+. Gelukkig is het vrij gemakkelijk om een Amerkaans Apple ID aan te maken itrold, Iedereen kan een Amerikaans iTunes account openen, ook als je geen Amerikaanse creditcard hebt. Daarom leggen we in deze tip uit hoe je zo’n Amerikaans App Store-account opent en apps downloadt.

Amerikaans App Store account aanmaken

We hanteren in deze tip de termen Apple ID, iTunes-account en App Store -account door elkaar, omdat het in feite om hetzelfde gaat: het account waarmee je apps, muziek en andere content bij aanschaft. Het kan daarbij gaan om gratis of betaalde content. Met alleen een Amerikaans Apple ID kun je gratis content downloaden. Wil je ook dingen aanschaffen, dan zul je tegoed moeten storten op je account.

Je kunt een Amerikaanse Apple ID zonder creditcard rechtstreeks vanaf je iPhone of iPad aanmaken door onderstaande stappen te volgen:

Open de App Store op je iPhone en ga naar de pagina Vandaag. Tik op je profielfoto rechtsboven, gevolgd door Log uit. Ga daarna naar Instellingen > je naam en tik onderaan op Log uit om uit te loggen met je iCloud-account. Het is verplicht om deze stap uit te voeren, omdat je anders geen nieuw account kan aanmaken. Open de App Store, ga naar Vandaag en tik rechtsboven op het blauwe poppetje. Kies nu voor Maak nieuwe Apple ID aan (zie blauw kader).

Voer nu de eerste gegevens in: e-mail, wachtwoord en kies het juiste land (in dit geval Verenigde Staten). Vul nu alle benodigde gegevens in, zoals voor- en achternaam en geboortedatum. In het volgende scherm moet je de betaalinformatie invullen. Kies hier voor None, zodat je geen creditcardinformatie in hoeft te voeren. Vul een geldig Amerikaans adres in, bijvoorbeeld van een hotel of Apple Store.

Je moet nu nog met een code bevestigen. Vul hiervoor je Nederlandse (!) telefoonnummer in. Het is dus niet nodig om over een Amerikaans telefoonnummer te beschikken. Vul de code in die je hebt ontvangen.

Dat is alles! Eventueel kun je nu wat apps downloaden en weer terugkeren naar je Nederlandse Apple ID om apps uit de Nederlandse App Store te downloaden en updates uit te voeren. Wisselen tussen Apple ID’s in de App Store is heel eenvoudig. Als er een update voor de Amerikaanse app is of als je overstapt naar een nieuwe iPhone moet je vaak wel weer het wachtwoord van je Amerikaanse Apple ID invullen.

Je kunt eventueel ook een Amerikaanse Apple ID aanmaken op de computer. Hiervoor kun je terecht in de App Store of een van Apple’s andere apps waar je muziek, films of boeken kunt kopen. Ook hierbij moet je eerst uitloggen en een nieuwe account maken, het gewenste land kiezen en een geschikt lokaal adres invullen.

Tegoed storten op je Amerikaanse account

Met je Apple ID kun je gratis apps en boeken downloaden. Wil je je abonneren op een betaalde dienst zoals Fitness+ of wil je betaalde apps aanschaffen, dan moet je tegoed storten op je Amerikaanse App Store-account. Dit kun je het beste doen door Amerikaanse iTunes-kaarten te kopen in de VS of bij een online aanbieder van dergelijke kaarten.

