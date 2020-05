In deze tip leggen we uit hoe je het rechtermuisknop-menu van je Mac kunt aanpassen. Je kunt opties verwijderen en toevoegen uit de lijst. Zo stel je 'm precies in zoals jij wilt!

We leggen je uit hoe je de standaardopties in het rechtermuisknop-menu aanpast, maar ook hoe je geavanceerdere opties creëert. Het is ook mogelijk om deze opties te gebruiken met toetscombinaties in plaats van muisklikken; ook dat laten we zien.

Standaardopties rechtermuisknop-menu aanpassen

Je wist misschien al dat de beschikbare opties in je rechtermuisknop-menu afhankelijk zijn van de context. Als je een afbeelding gebruikt kun je deze instellen als bureaubladafbeelding, terwijl je een geschreven woord of zin kunt opzoeken met Google. Je Mac weet welke opties je tot je beschikking hebt bij alle inhoudssoorten, dus je hoeft dit niet zelf nog in te stellen.

Je kunt bijvoorbeeld de “Pak archief uit naar” functie gebruiken. Deze optie staat standaard uit, maar kan best handig zijn. Als je dit gebruikt op een zip-bestand kun je zelf kiezen waar de inhoud van het zip-bestand terechtkomt.

Open Systeemvoorkeuren (bijv. via het -menu linksboven). Klik op Toetsenbord en open het Toetscombinaties-menu. Kies in de linkerkolom voor Voorzieningen. Selecteer de functie(s) die je wil gebruiken en deselecteer ongewenste functies.

Je kunt ook standaardfuncties verwijderen uit het menu. Misschien heb je helemaal geen behoefte om tekst om te zetten naar vereenvoudigd Chinees, maar deze optie staat wel standaard aan. Kun je niet helemaal lezen hoe de functies heten? Houd dan je cursor even boven de tekst.

Geavanceerde opties voor het rechtermuisknop menu

Sommige taken zijn nu eenmaal net wat geavanceerder en specifieker dan andere. Je Mac heeft heel veel functies om specifieke taken te automatiseren via een rechtermuisknop actie. Om te zien wat er allemaal mogelijk is raden we je aan onze uitleg te volgen en je zult versteld staan van alle opties.

Voor deze functie heb je vaak een specifiek doel nodig omdat je de actieknop als het ware zelf in elkaar zet. In dit voorbeeld maken we een actieknop waarmee je alle spaties in bestandsnamen omzet naar koppeltekens (-). Dat kan handig zijn als je veel bestanden wil uploaden, maar de website in kwestie accepteert geen spaties in bestandsnamen.

Open Automator voor Mac (standaard geïnstalleerd). Klik linksonder op ‘Nieuw document‘ en vervolgens selecteer je ‘Snelle taak‘. Bevestig dit. Klik in de rechterkolom op ‘Automatisch (tekst)‘ en vervang dit door ‘bestanden of mappen‘. Selecteer nu in de linkerkolom ‘Bestanden en mappen‘. Deze optie staat bijna helemaal bovenaan in de lijst. Zoek in de middelste kolom naar ‘Wijzig naam Finder-onderdelen‘. Dit vind je bijna helemaal onderin.

Sleep de optie naar de rechterkolom en klik op ‘Voeg niet toe‘. Klik in het nieuwe veld op ‘Voeg datum en tijd toe‘ en selecteer ‘Vervang tekst‘. Tik bij het ‘zoek’ gedeelte alleen een spatie in en bij het ‘vervang’ gedeelte een koppelteken. Bijna klaar! Klik linksboven op ‘Archief‘ en dan op ‘Bewaar‘. Geef de actie een duidelijke naam (bijvoorbeeld: Vervang spaties met -).

Zoals je merkt vergt dit nogal wat moeite en is het belangrijk dat je van tevoren weet welk doel je wil bereiken. Ons voorbeeld is slechts één van de vele mogelijkheden. Het kan geen kwaad om gewoon maar wat te proberen, want als het niet bevalt kun je de optie altijd weer verwijderen door het Automator-bestand te verwijderen.

Toetscombinaties in plaats van rechtermuisknop

We willen deze handige functie niet onbekend laten. Je Mac beschikt over de mogelijkheid om een toetscombinatie te gebruiken in plaats van je rechtermuisknop. Hele bekende functies zoals kopiëren, knippen en plakken werken in feite al zo. Je kunt dit zowel met toetscombinaties als met je rechtermuisknop doen. Wat niet iedereen weet is dat je zelf deze en meer toetscombinaties kunt instellen.

Open Systeemvoorkeuren (bijv. via het -menu linksboven). Klik op Toetsenbord en open het Toetscombinaties-menu. Kies in de linkerkolom voor Voorzieningen. Selecteer een van de opties en klik op ‘Voeg toetscombinatie toe’. Voer je zelfbedachte combinatie in en druk op Enter.

Bestaande toetscombinaties kun je aanpassen door simpelweg op de toetsenreeks te klikken en een nieuwe in te voeren. In onderstaande tip lees je meer over sneltoetsen op de Mac.