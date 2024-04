Maak afspeellijsten in de YouTube-app, zodat je meerdere video's achter elkaar kunt laten afspelen. Zo heb je altijd iets te kijken. De functie zit enigszins verborgen in de app; vandaar dat we in deze tip uitleggen hoe je YouTube-afspeellijsten maakt.

Met YouTube afspeellijsten kun je ongestoord filmpjes blijven kijken. Het komt vooral van pas als je veel video’s over een bepaald onderwerp wil kijken of als je je kinderen een langere tijd zoet wil houden, zonder dat ze zelf door YouTube gaan zitten bladeren. Zo werken playlists in YouTube.

Continu video afspelen in de YouTube-app

Binnen de YouTube-app voor de iPhone heb je toegang tot allerlei functies: je hebt toegang tot je YouTube-account, kunt reageren op video’s, abonneren op kanalen en video’s via AirPlay afspelen op een tv. Terwijl je een video aan het kijken bent kun je deze minimaliseren, zodat je alvast de volgende video kunt uitzoeken. Dit is een leuke functie, maar als je continu wilt kijken naar video’s kan het nog makkelijker door een afspeellijst aan te maken. Zo kijk je ongestoord naar leuke video’s zonder dat je steeds op zoek moet naar de volgende.

Afspeellijsten in YouTube-app

We beginnen met afspeellijsten die door anderen zijn gemaakt. Zo bekijk je alle filmpjes in een afspeellijst achter elkaar:

Open de YouTube-app en zoek naar een account dat je interessant vindt (bijvoorbeeld MKBHD). Bovenin het scherm zie je de opties Home, Video’s, Shorts, Live, Playlists en meer. Tik op Playlists. Kies een afspeellijst die je interessant lijkt, bijvoorbeeld Retro Tech. Tik op Alles afpelen. Alle filmpjes in deze afspeellijst zullen nu achter elkaar worden afgespeeld.

Afspeellijst zelf maken

Het is natuurlijk leuker om zelf afspeellijsten te maken. Dit doe je als volgt:

Open de YouTube-app en tik op een willekeurig filmpje om af te spelen. Tik op de drie puntjes rechts van de titel en kies Opslaan in playlist. Kies een bestaande afspeellijst of maak een nieuwe.

Afspeellijsten bekijken

Via je accountpagina kun je de eerder gemaakte afspeellijsten bekijken en verwijderen. De lijst Later bekijken is ook een afspeellijst, die standaard al aanwezig is. Open de lijst en tik op de drie puntjes achter de naam om een video te verwijderen uit de lijst, te delen met een vriend of toe te voegen aan een andere afspeellijst.

