Fitbit met HealthKit synchroniseren

Heb je een Fitbit? Dan baal je misschien dat de gegevens die je daarmee vastlegt niet automatisch in Apple’s HealthKit en de Gezondheid-app terechtkomen. Fitbit biedt namelijk geen officiële ondersteuning van HealthKit aan. Je hebt een aparte app nodig om de Fitbit met de Gezondheid app te synchroniseren. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je de slaapgegevens van je Fitbit wilt uitwisselen met HealtKit. In deze tip leggen we uit hoe je met een betaalde en gratis app je Fitbit synchroniseert met Apple Gezondheid.

Health Sync

Met Health Sync kun je heel gemakkelijk veel soorten data van je Fitbit synchroniseren met de Gezondheid app. Denk aan je verbrande calorieën en slaapanalyses. De functies zijn verpakt in een aantrekkelijk en modern design. Health Sync heeft in 2019 een grote design-update gekregen om de app te optimaliseren voor de nieuwste iPhones.

Zodra je Health Sync opent wordt om jouw toestemming gevraagd om data te schrijven in de Gezondheid app. Je kunt per categorie zelf bepalen of Health Sync al dan niet de gegevens mag aanvullen. Tik op “Sta toe” en je gegevens zullen worden gesynchroniseerd. In een toekomstige update wordt het mogelijk om je Fitbit automatisch te synchroniseren. Voor nu moet je dit zelf doen, maar gelukkig worden er geen dubbele gegevens geschreven.

Power Sync

Heb je geen zin om een paar euro uit te geven aan een synchronisatie app? Dan is er Power Sync. De app biedt bijna dezelfde functionaliteiten als Health Sync, maar net even wat minder mooi vormgegeven. Met Power Sync kun je minder gegevens synchroniseren. De belangrijkste zaken worden echter wel gewoon behandeld. Power Sync werkt nagenoeg hetzelfde als Health Sync. Geef toestemming voor de gegevens die jij wil synchroniseren en de app doet z’n werk.

De app bevat wel een optioneel abonnement om je gegevens automatisch te synchroniseren. Dit kost een paar euro per jaar. Het is dus het afwegen waard of je voor de betaalde Health Sync wil gaan, of de gratis Power Sync. Het enige functionele verschil is automatische synchronisatie.

Meer apps

Daarnaast kun je eens kijken naar deze andere apps:

Sync Solver for Fitbit (€5,49, iPhone, iOS 9.0+) - Ook met deze app kun je data tussen HealthKit en Fitbit synchroniseren.

RunGap - Workout Data Manager (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Combineert workout-data van allerlei diensten, waaronder RunKeeper, Polar, Garmin, Strava en ook Fitbit.

Heb je nog geen Fitbit, en weet je niet goed welke je nodig hebt? Check dan ons artikel om je eerste Fitbit te kopen!