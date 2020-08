Sommige apps houden je locatie nauwgezet in de gaten en sturen deze info naar externe partijen, zoals adverteerders. Hoe kun je de locatie delen door apps uitschakelen op iPhone en iPad? Je leest het in deze tip! Je kunt vanaf iOS 14 instellen of apps je exacte locatie of slechts bij benadering mogen weten.

Je moet misschien niet helemaal locatie delen uitschakelen. Er zijn opties om toch te delen, maar in beperkte mate. Vanaf iOS 14 wordt het nog beter wat voorkeuren betreft.

Waarom je locatie delen met apps?

Er zijn verschillende manieren om locatie te delen in iOS. Zo kun je met Zoek mijn Vrienden je locatie bijna realtime delen met vrienden. Die info is vrij onschuldig: je deelt het alleen met de betreffende vriend. Apple belooft die data niet te misbruiken of extern verkopen om je reclame te sturen.

Er zijn echter ook talloze apps die je locatie nodig hebben om bepaalde diensten aan te bieden, zoals het weerbericht, navigatie of het tracken van je sportactiviteiten. Die apps hebben je locatie nodig om goed te kunnen werken, maar ze kunnen ongemerkt ook nog iets anders met je data doen: doorverkopen aan externe partijen. Wees je daarom bewust van met wie je je data deelt.

Locatie delen per app: zo kun je het uitschakelen

Om te weten welke toestemming je bij een bepaalde app hebt gegeven doe je het volgende:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Privacy > Locatievoorzieningen. Tik op de app waarvan je het locatiedelen wilt wijzigen. Kies Nooit, Vraag volgende keer, Bij gebruik van app of Altijd.

Opties voor locatie delen

Bij het delen van je locatie heb je vier opties, maar vanaf iOS 14 komt daar nog wat extra’s bij. Bekijk hier wat je opties zijn:

Stel in wanneer je locatie gedeeld wordt

Per app kun je instellen wanneer jouw locatie mag worden gebruikt. Daarin heb je vier keuzes. Je stelt ze in bij Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Per app kun je dit kiezen:

Nooit: De app mag nooit je locatie opvragen. Daardoor kan het zijn dat bepaalde apps niet goed werken.

De app mag nooit je locatie opvragen. Daardoor kan het zijn dat bepaalde apps niet goed werken. Vraag volgende keer: De volgende keer dat deze app je locatie wil opvragen krijg je de vraag wat er moet gebeuren.

De volgende keer dat deze app je locatie wil opvragen krijg je de vraag wat er moet gebeuren. Bij gebruik van app: Met deze optie mag de app alleen je locatie opvragen wanneer het actief is. Dit is meestal de meest ideale optie.

Met deze optie mag de app alleen je locatie opvragen wanneer het actief is. Dit is meestal de meest ideale optie. Altijd: Kies je deze optie, dan kan een app altijd je locatie opvragen. Ook wanneer je de app niet gebruikt.

Meer over de locatie-instellingen in iOS lees je in onze aparte tip. Let op dat sommige apps, zoals die van Google, allemaal gekoppeld zijn aan één account. Geef je Google Maps toegang tot je locatie en Google Chrome niet, dan weet Google nog steeds je locatie.

Exacte locatie of slechts bij benadering?

Vanaf iOS 14 (najaar 2020) kun je instellen of apps je exacte locatie mogen weten of alleen ongeveer. Bij navigatie-apps is het handig dat je exacte locatie bekend is, maar een weer-app hoeft dat niet. Het weer voor ‘Amsterdam’ zal niet veel verschillen van het weer voor ‘Kalverstraat in Amsterdam’. Verder gebruiken apps als Instagram je locatie om een locatie toe te voegen aan je post. Dat hoeft ook niet altijd op de meter nauwkeurig als een stadsnaam voldoende is.

Je stelt je voorkeuren in vanuit een melding, maar je kunt ook later nog je keuze per app aanpassen bij Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Let op dat je iOS 14 nodig hebt, wat in het najaar van 2020 beschikbaar is.

Locatie delen helemaal uitschakelen

Je kunt er ook voor kiezen om het delen van je locatie vanaf een bepaald apparaat helemaal uit te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een iPad die continu thuis ligt, of een oude iPhone die je niet meer actief gebruikt.

Zo schakel je locatie delen helemaal uit:

Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen Zet de schakelaar bij Locatievoorzieningen uit.

Zet je deze schakelaar uit, dan zal geen enkele app toegang hebben tot je locatie. Dit geldt ook voor Apple Kaarten en Siri, wat onhandig kan zijn als je bijvoorbeeld een route wilt plannen of informatie in de buurt wilt opvragen.

Je ziet op bovenstaand scherm ook meteen met welke personen je momenteel je locatie deelt via Zoek mijn Vrienden.

Meer tips over locatie delen

