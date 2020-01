Wiskunde-apps voor iPhone en iPad

Als wiskunde niet jouw sterkste kant is, dan zijn er gelukkig wiskunde-apps om je daarbij te helpen. Er zijn bijvoorbeeld apps die elke wiskundige som voor je oplossen door er een foto van te maken. In deze gids zetten we een aantal van deze wiskundige apps voor je op een rij, zodat je minder moeite krijgt met het oplossen van al die lastige rekensommen, vergelijkingen en andere wiskundige problemen.

Wiskunde apps voor berekeningen

In het lijstje hieronder vind je verschillende apps die je helpen bij het oplossen en begrijpen van allerlei soorten berekeningen. De ene app laat je een foto maken, terwijl je met de andere zelf de berekening moet opschrijven in de app. Welke app je ook gebruikt, ze helpen je allemaal bij het oplossen van berekeningen.

iCulture adviseert: Microsoft Math

Misschien denk je bij wiskunde apps niet direct aan Microsoft, maar vergis je niet. Het bedrijf maakt al tientallen jaren systemen waar flink gerekend wordt, zij het door de computer. Wat dat betreft kun je dus zeker op Microsoft rekenen. Je kunt zowel sommen scannen als zelf opschrijven in de app. Vervolgens krijg je een stapsgewijze uitleg van de berekening. De stappen worden begeleid met tekst.

Wil je wat meer uitleg bij een probleem? Dan zoekt de app video’s voor je op die dit uitleggen. Dat gebeurt met kunstmatige intelligentie. De app ondersteunt sommen voor de basisschool, maar ook op hoger niveau. Moet je oefenen voor je eindexamen wiskunde, download dan zeker deze app! Overigens zitten er geen in-app aankopen in.

Photomath

Photomath is een van de betere apps om je te helpen bij wiskundesommen. Met Photomath maak je simpelweg een foto van je rekensom, zoals een vergelijking. De app herkent de geschreven getallen goed en geeft jou direct de oplossing. Handig natuurlijk, maar je leert het meest van de app als je ook kijkt naar hoe je tot dit antwoord komt. De app geeft stap voor stap een uitleg hoe je de som het beste kunt uitrekenen. Alle wiskundige regels worden daarbij meegenomen, dus in combinatie met wiskundelessen weet je zeker dat je meer zult begrijpen van ingewikkeldere rekensommen.

Behalve het scannen van een rekensom, kun je ze ook zelf typen met een handig wiskundig toetsenbord. Als je echt alles uit Photomath wil halen, dan kun je een abonnement op Photomath+ afsluiten. Je kunt dit vijf maanden gratis gebruiken en kunt dan gebruikmaken van tips, trucs en een meer kleurrijke uitleg.

MyScript Calculator

Met MyScript Calculator kun je zelf je eigen wiskundesommen op je iPhone of iPad schrijven. De app bevat handschriftherkenning, waardoor je niet eens zo heel netjes hoeft te schrijven om de som op te laten lossen. Standaard wordt een som automatisch uitgerekend zodra je deze opgeschreven hebt, maar met een instelling is dit aan te passen zodat de som pas berekend wordt als jij op een knop drukt. De app werkt met wortels, breuken, kwadraten en sommen met sinus, cosinus en tangens. Vergelijkingen met X en Y gaan helaas niet, waardoor de app wat minder geschikt is voor dit soort sommen. Ook is het jammer dat de app geen stap voor stap uitleg geeft hoe je tot een antwoord komt.

MyScript Calculator is van dezelfde makers als de ijzersterke iPad-app MyScript Nebo, waarin je met je Apple Pencil aantekeningen en notities kunt maken.

Bekijk ook Review: MyScript Nebo is een geweldige notitie-app voor iPad Pro met Apple Pencil Met MyScript Nebo schrijf je je eigen notities op de iPad met de Apple Pencil. Vervolgens kun je deze geschreven tekst makkelijk omzetten naar een getypte notitie. Hoe goed werkt dit? We probeerden het uit.

Mathway

Mathway lijkt op de apps die we hier al eerder genoemd hebben. Iets wat de rest niet kan, maar Mathway wel, is het maken van grafieken. Het enige wat je moet doen is een formule scannen of opschrijven. Zet er ‘graph‘ voor en je krijgt een grafiek. Daarbij zijn de waarden op de X-as en Y-as duidelijk aangegeven en maak je punten op de grafiek.

Overigens heeft de app ook ondersteuning voor allerlei andere problemen. Het idee is dat je een chat begint met Mathway, maar er zit niet echt iemand met je te chatten. Als je de vraag duidelijk formuleert word je vanzelf naar de juiste oplosmethode gestuurd.

Mathpix

Mathpix werkt net als Photomath met het maken van een foto van je rekensom. Het is een app speciaal voor de Mac. Die werkt als volgt: maak een screenshot of foto van een wiskundige vergelijking, bewerk deze en plak het in LaTeX in je document. Dit doe je met een simpele sneltoetscombinatie. De software voert karakterherkenning met OCR uit en kopieert het resultaat vervolgens naar je klembord. Dit werkt zowel met gedrukte als met handgeschreven wiskundesommen.

Er is een speciale companion-app voor je iPhone. Daarmee kun je sommen inscannen en controleren, om ze vervolgens naar je Mac te sturen. Hij werkt dus niet op zichzelf als wiskunde app.

Ben je op zoek naar nog meer apps voor berekeningen, dan hebben we ook een aparte lijst met de beste rekenmachine-apps. Hierin vind je onder andere toppers als PCalc, Calcbot en een uitgebreidere uitleg van de standaard rekenmachine-app op je iPhone.