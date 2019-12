Met deze Sneeuwhoogte-apps voor iPhone en iPad blijf je altijd op de hoogte als er verse sneeuw is gevallen. Voor alle populaire wintersportgebieden in de Alpen en elders ter wereld zijn er apps die je op de hoogte houden van de verwachte sneeuwval en de reeds aanwezige sneeuw. Vaak kun je via webcams live meekijken.

Wintersport wordt pas echt leuk als er een mooi pak sneeuw ligt. Gelukkig zijn er meerdere sneeuwhoogte-apps voor de iPhone die je daarbij kunnen helpen. In deze gids vind je een overzicht van aanraders die niet op jouw wintersportvakantie mogen ontbreken.

Sneeuwhoogte apps: veel keuze

Wil je weten hoe het zit met het pak sneeuw op jouw vakantiebestemming, dan vind je in de App Store apps die je vertellen waar de sneeuw gaat vallen, hoeveel centimeter sneeuw er al ligt en in welke wintersportgebieden je het best terecht kunt. De winterse weersomstandigheden kunnen snel veranderen, dus check deze apps voordat je de ski’s op de auto bindt om richting de bergen te rijden.

Sneeuwhoogte.nl

Sneeuwhoogte.nl is één van de bekendste apps om te kijken hoe het zit met de sneeuwdikte op jouw wintersportbestemming. De app van de gelijknamige website toont per locatie de sneeuwhoogte, met kaarten van de piste en uitgebreide weersverwachtingen. Je kunt ook in de app terecht om te lezen wat bezoekers vinden van de pistes en dorpen in de verschillende wintersportlanden. Zo weet je precies of een bepaald dorp de moeite waard is.

Via webcams kun je zien of er daadwerkelijk sneeuw ligt. Ben je flexibel in je data, bijvoorbeeld omdat je een eigen huisje hebt, dan heeft Sneeuwhoogte.nl nog een andere handige functie: je krijgt een melding zodra er een vers pak sneeuw is gevallen. Je ziet zowel de sneeuwhoogte op de berg als in het dal. Wil je nog een vakantie plannen, dan kan dat ook met deze app.

Bergfex/Ski Weather & Snow

Deze app werd eerst onderaan deze gids genoemd, maar verdient inmiddels een hogere plek. Deze speciale wintersport app ziet er strak uit en is helemaal bijgewerkt voor iOS 13, met onder andere een donkere modus. Zo kun je ‘s ochtends vroeg checken hoe het ervoor staat met een oog-vriendelijk ontwerp. Bergfex/Ski bevat meer dan 5000 webcams, waarvan je je favorieten kunt opslaan. Naast het gewone weerbericht vind je ook een speciaal sneeuwbericht.

De app heeft een PRO-abonnement, die je voor een klein bedrag kunt aanschaffen voor drie maanden. Ideaal voor één wintersportvakantie.

Sneeuwhoogte Ski App

Deze oudgediende app heeft een fris design en voorziet jou van alle sneeuwinformatie die je nodig hebt voor een succesvolle wintersportvakantie. Je voegt in de app een compleet skigebied toe en kunt dan bladeren tussen allerlei specifieke locaties. Je kunt uiteraard ook gewoon op naam zoeken.

De app ziet er mooi uit en per locatie bekijk je de sneeuwhoogte in de top en in het dal. Je kunt zelfs een sneeuwalert instellen, zodat je een melding krijgt als het begint te sneeuwen. Je bekijkt in de app ook de weersverwachting de komende dagen, zodat je weet hoeveel sneeuw er nog gaat valen. In de PRO-versie van de app vind je ook welke pistes open zijn, en hoe lang ze zijn. Met welke lift je er komt kun je daar ook terugzien.

Skiinfo Sneeuwhoogte & Ski App

Deze app van de website SkiReport.com bestaat al jarenlang, maar is de laatste jaren wat minder vaak bijgewerkt met nieuwe functies. In de app vind je sneeuwhoogtes, webcams en weersverwachtingen voor meer dan 2.000 skigebieden. En dat zijn niet alleen de meest populaire, want ook de wat minder bekende plekjes vind je in deze app terug, waaronder plekken in de VS.

Tijdens het skiseizoen wordt de informatie in de app dagelijks bijgewerkt. Je ziet de actuele sneeuwhoogte, hoeveel sneeuwval er is geweest, hoeveel skiliften geopend zijn (en hoeveel liften er in totaal zijn), maar ook hoeveel pistes er open zijn. Om zicht te houden op de sneeuwontwikkeling zie je hoeveel sneeuw er de afgelopen zes dagen is gevallen. Het is een wat saai uitziende app, maar dat hoeft geen probleem te zijn: het gaat uiteindelijk om de info. Er staan wel reclamebanners in deze app en hij is niet helemaal mooi uitgelijnd voor de grotere en nieuwere iPhone-schermen.

Buienradar

Onze eigen Nederlandse Buienradar laat van meer dan 700 populaire wintersportgebieden ook het weerbericht zien. Er zijn van buitenlandse locaties helaas geen radarbeelden beschikbaar, maar als je alleen geïnteresseerd bent in de sneeuwhoogte en de weersvoorspelling, dan voldoet Buienradar prima aan die wens.

Op dit moment toont Buienradar nog niet voor alle plaatsen de exacte sneeuwhoogte. Voorgaande jaren was dat wel het geval, al blijft het bij de algemene info van gemiddelde hoogte en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen berg of dal.

Andere sneeuwhoogte-apps

OpenSnow (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Plan je wintersport met vooruitzichten, sneeuwhoogte-meldingen en live webcams voor meer dan 2.000 locaties in de VS, Canada, Japan en Europa. Dagelijkse analyses van de sneeuwsituatie, vergelijken van favoriete bergtoppen en de mogelijkheid om voorspellingen op maat te krijgen. Voor 20 euro per jaar krijg je ook de Pro-functies.

, iOS 12.0+) - Plan je wintersport met vooruitzichten, sneeuwhoogte-meldingen en live webcams voor meer dan 2.000 locaties in de VS, Canada, Japan en Europa. Dagelijkse analyses van de sneeuwsituatie, vergelijken van favoriete bergtoppen en de mogelijkheid om voorspellingen op maat te krijgen. Voor 20 euro per jaar krijg je ook de Pro-functies. SnowSafe (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Better safe than sorry! Deze app waarschuwt bij lawinegevaar.

Ski Tracker & Snow Forecast (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Houd niet alleen de stand van de piste bij, maar ook je eigen sportprestaties.

