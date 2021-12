Wat is SOS Noodmelding?

De Apple Watch heeft een functie genaamd SOS-noodmelding. Hiermee kun je in geval van nood snel met 112 bellen en je SOS-contactpersonen op de hoogte brengen van je situatie. Dit werkt op de GPS-modellen alleen als je Apple Watch verbonden is met je iPhone en deze bereik heeft. Heb je een 4G Apple Watch, dan werkt het ook als je geen iPhone bij je hebt. In deze tip lees je hoe SOS-noodmelding op de Apple Watch werkt. Heb je geen Apple Watch? Check dan onze tip over SOS-noodmelding op de iPhone.

Dit heb je nodig voor noodmeldingen op de Apple Watch

Als je SOS-noodmelding op de Apple Watch wil gebruiken, heb je het volgende nodig:

Apple Watch

Verbinding met iPhone of een bekend wifi-netwerk of met een mobiel netwerk op Apple Watch GPS + Cellular-modellen

Heb je een 4G Apple Watch en gebruik je de noodmelding binnen Nederland, dan werkt de functie net als wanneer je met je iPhone verbonden bent. Contacten krijgen een melding en zien je locatie. Als je een met een Cellular-model van de Apple Watch Series 5 of nieuwer of Apple Watch SE een noodoproep in het buitenland plaatst, wordt alleen het alarmnummer gebeld. Je contacten krijgen dan geen melding van je locatie. Oudere Cellular-modellen kunnen geen noodoproepen in het buitenland doen.

SOS Noodmelding op Apple Watch instellen

Het instellen van SOS Noodmelding op de Apple Watch is heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is contactpersonen kiezen die gealarmeerd worden over jouw noodgeval. Dit doe je via de Watch-app op je iPhone:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik in het tabblad Mijn Watch op SOS-noodmelding. Voeg contacten toe of tik op Wijzig deze contacten in Gezondheid. Je gaat nu naar de Gezondheid-app waar je de gegevens aan kan passen.

Je kan er ook voor zorgen dat de nooddiensten automatisch gebeld worden als je de zijknop ingedrukt houdt. Hierdoor hoef je niet over het scherm te vegen. Dit doel je als volgt:

Ga op je iPhone naar de Watch-app. Tik in het tabblad Mijn Watch op SOS-noodmelding. Zet de schakelaar bij Houd zijknop ingedrukt aan.

112 bellen via SOS-noodmelding Apple Watch

De knop voor de SOS-noodmelding vind je zodra je de zijknop op de Apple Watch ingedrukt houdt. Hier verschijnt dan een schuifknop waarmee je direct 112 kunt bereiken. Dit werkt ook als je in het buitenland bent: zodra je bijvoorbeeld in Amerika bent, wordt automatisch 911 ingeschakeld. Je kunt ook automatisch 112 bellen door de zijknop ingedrukt te houden, mits je dit ingesteld hebt in de Watch-app op je iPhone. Als je deze schakelaar uit hebt staan, moet je handmatig de schuifknop bij SOS-noodmelding bedienen nadat je lang op de zijknop gedrukt hebt.

De ingestelde contactpersonen krijgen automatisch een bericht dat jij de hulpdiensten op de hoogte gebracht hebt. Ook wordt je huidige locatie meegestuurd. In een beperkte periode daarna ontvangen je ingestelde contactpersonen meldingen zodra je van locatie verandert. Hierdoor weten ze altijd waar je bent en wat de situatie is. Dit werkt ook als je Locatievoorzieningen standaard uitgeschakeld hebt. Zodra je de SOS-functie gebruikt, wordt Locatievoorzieningen voor beperkte tijd automatisch aangezet.

Op de Apple Watch verschijnt na het bellen een scherm waarop afgeteld wordt naar het moment dat er een bericht naar je contactpersonen gestuurd wordt. SOS-noodmelding maakt hiervoor gebruik van iMessage en/of sms. Je kan dus geen automatisch bericht sturen via bijvoorbeeld WhatsApp.

Na het gebruik van SOS-noodmelding verschijnt er op de Apple Watch een scherm met daarop jouw persoonsgegevens. Hulpverleners zien dan direct op je Apple Watch jouw naam, geboortedatum, leeftijd, gewicht, lengte en de namen en nummers van ingestelde contactpersonen.

SOS Noodmelding video

Apple maakte ook een reclamefilmpje over de SOS Noodmelding op de Apple Watch.

De SOS-contactpersonen die je in de Gezondheid-app instelt, werken ook voor SOS-noodmelding op de iPhone. Bovendien werkt het activeren van SOS-noodmelding op de iPhone net even anders en zijn er andere instellingen. Meer over hoe je dat instelt, lees je hieronder.

