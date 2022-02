Op de iPhone kun je contactpersonen kiezen die op de hoogte worden gebracht als jij je in een noodsituatie bevindt. In deze tip lees je hoe dat werkt en hoe het eruit ziet.

SOS-contacten instellen

In een noodsituatie kom je liever niet, maar voor als het toch gebeurt, vind je het misschien prettig dat bepaalde personen er meteen van weten. Door het toevoegen van SOS-contactpersonen zorg je ervoor dat jij minimale moeite hoeft te doen om dat voor elkaar te krijgen. Kom je in een noodsituatie terecht, dan krijgen de geselecteerde contacten een melding met jouw locatie erbij.

SOS-contactpersonen toevoegen doe je zo

Het is belangrijk dat je eerst kiest welke contactpersonen een bericht moeten ontvangen als jij in een noodsituatie terechtkomt. Gelukkig gaat dat vrij eenvoudig. Volg deze stappen:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Zorg ervoor dat je het Overzicht-tabblad geopend hebt. Tik rechtsboven op je profiel, te herkennen aan je profielafbeelding. Kies nu Medische ID en tik rechtsboven op Wijzig. Tik op voeg SOS-contactpersoon toe, selecteer een contact en geef aan wat jouw relatie tot deze persoon is. Herhaal dit tot je alle contacten hebt gekozen die je wil.

Alle contacten die je hier kiest, krijgen hetzelfde bericht zodra jij een SOS-noodmelding doet met je iPhone. Hiermee bel je met de lokale hulpdiensten, wat in Nederland en België dus 112 zou zijn.

Als je hier toch bezig bent, kun je ook de overige details voor je medische ID toevoegen of bijwerken.

Wat gebeurt er als ik een noodoproep doe?

Als jij gebruik maakt van de SOS-noodmelding met je iPhone, krijg je de lokale hulpdiensten aan de telefoon. Als het gesprek beëindigd is, krijgen alle contacten die je als SOS-contactpersoon hebt ingesteld een bericht. De contacten worden met elkaar in een groepsgesprek gezet waar uit jouw naam een standaardbericht wordt verstuurd. Dat luidt als volgt:

SOS-noodmelding

[naam] heeft het alarmnummer gebeld. Je ontvangt dit bericht omdat [naam] je heeft opgegeven als SOS-contactpersoon.

Tegelijkertijd wordt jouw locatie live gedeeld met de contactpersonen. Verandert je algemene locatie, dan wordt er een nieuw bericht verstuurd uit jouw naam om dit door te geven aan de rest. Je kunt er zelf voor kiezen om te stoppen met het delen van je locatie door in de menubalk op de blauwe knop te tikken die verschijnt als je je locatie deelt. Gedurende de eerste 24 uur krijg je iedere 4 uur een melding met de vraag of je nog steeds je locatie wil delen.

Voor situaties waarin je medische hulp nodig hebt en zelf niet kunt communiceren, is het mogelijk om een medische ID in te stellen. Hoe je dat doet, lees je in onze tip.