Vooral rondom skigebieden blijkt het aantal meldingen toe te nemen. Eerder bleek dat achtbanen in pretparken tot ongewenste Crashdetectie-meldingen leidden door onverwachte bewegingen en loopings. De Apple Watch denkt dan mogelijk dat je bent omgerold met de auto of een zware botsing hebt gehad. Apple bracht woensdagavond de iOS 16.1.2 update uit, waarin dit mogelijk is opgelost. Blijkbaar had Apple er nog geen rekening ermee gehouden dat het wintersportseizoen voor de deur staat en ook weer tot problemen zou kunnen leiden.



Wintersporters veroorzaken valse Crashdetectie-waarschuwingen op de iPhone 14-modellen en de recente Apple Watch-modellen. In het wintersportgebied Summit County in Utah krijgen reddingswerkers tussen de drie tot vijf meldingen per dag. Meestal weet de wintersporter niet dat het alarm is afgegaan. “Ze reageren niet wanneer je met ze praat”, aldus lokale reddingswerker Suzie Butterfield. Als ze later worden teruggebeld is de reactie meestal: “Oh, het spijt me. Ik was aan het skiën, alles is OK”.

Toch ziet deze reddingswerker het als een nuttige functie. “Iemand zou tijdens het skiën tegen een boom kunnen botsen en bewusteloos raken, zonder dat deze persoon zichtbaar is voor andere skiërs.” In dat geval kan de melding levensreddend zijn. Crashdetectie staat standaard ingeschakeld op geschikte apparaten en volgens Butterfield moeten mensen dat ook zo laten, onder het mom van “better safe than sorry”. Als er toch iets mis gaat, wil ze de betreffende persoon kunnen redden.

Of andere reddingsdiensten daar ook zo over denken, is nog de vraag. In situaties waarbij er voldoende mensen in de buurt zijn, die je bij een eventueel ongeluk kunnen redden (zoals in een druk pretpark), zou je Crashdetectie tijdelijk kunnen uitschakelen. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar SOS-noodmelding. Zet de schakelaar uit bij Bel na ernstig ongeluk.

Op de iPhone heet deze functie ‘Detectie van ongeluk’ in het Nederlands. Op een soortgelijke manier schakel je Crashdetectie op de Apple Watch uit via de instellingen.

Crashdetectie is aanwezig op de volgende 2022-modellen: