Je kunt in Safari op de iPhone en iPad makkelijk extra tabbladen openen, maar ook al je tabbladen in één keer sluiten. Hoe doe je dat razendsnel, zonder dat je ze één voor één hoeft te sluiten? In deze tip lees en bekijk je hoe je dat doet!

Safari-tabbladen sluiten

Safari is de meest gebruikte webbrowser op de iPhone en het is ook een van de meest gebruiksvriendelijke. Een functie die het gebruik nog gemakkelijker maakt is het razendsnel sluiten van alle of bepaalde tabbladen. Dat hoeft namelijk niet één voor één. In deze tip leggen we vier manieren uit waarop je in Safari je tabbladen kan sluiten:

Alle Safari-tabbladen sluiten

Een simpele handeling maakt het mogelijk om in één keer alle tabbladen in de Safari-browser op je iPhone of iPad te sluiten. Je kan ook razendsnel extra tabbladen openen door de knop voor tabbladen ingedrukt te houden.

Het snel afsluiten van tabbladen werkt als volgt:

Hou je vinger in Safari ingedrukt op de tabbladenknop rechtsonder. Er verschijnt een melding of je alleen het huidige of alle tabbladen wil sluiten. Kies voor Sluit alle X tabbladen.

Behalve bij je gewone tabbladen, werkt dit ook bij de privémodus van Safari. Je kan dus zo in één keer al je privétabbladen sluiten, als je niet wil dat andere mensen deze zien.

Er is nog een andere manier om de tabbladen snel te sluiten. Op de rechter afbeelding zie je de geopende tabbladen, waar je doorheen kunt bladeren. Druk je iets langer op de knop Gereed rechtsonder in het tabbladenoverzicht, dan krijg je ook de mogelijkheid om alle tabbladen te sluiten.

Bepaalde tabbladen sluiten in Safari

Je kan ook gericht bepaalde tabbladen sluiten. Heb je bijvoorbeeld gezocht naar een bepaald trefwoord en ben je klaar met zoeken, dan kun je alle tabbladen daarover tegelijk sluiten. Hiervoor doe je een extra zoekopdracht.

Zo werkt het:

Open Safari op de iPhone of iPad. Tik rechtsonder op de knop om alle tabbladen te tonen (dit ziet eruit als twee overlappende vierkantjes). Veeg omlaag om het zoekvak Zoek in tabbladen zichtbaar te maken. Voer het zoekbegrip in, waarvan je de tabbladen wilt sluiten. Houd je vinger nu iets langer op Annuleer, rechtsboven. Onderin beeld zie je de optie om alle tabbladen met een bepaald trefwoord te sluiten.

Automatisch alle tabbladen sluiten

Je kan er ook voor kiezen om tabbladen automatisch af te laten sluiten. Dit is mogelijk sinds iOS 13 en zit verstopt in de instellingen. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen om tabbladen na een week te sluiten:

Ga naar Instellingen > Safari. Scroll een stukje naar onderen naar het kopje Tabbladen. Tik nu op Sluit tabbladen. Kies voor Handmatig, Na één dag, Na één week of Na één maand.

Als je een automatisch tijdsbestek ingesteld hebt, kun je natuurlijk ook altijd zelf nog eerder een tabblad afsluiten. Dat doe je via de methode hieronder.

Losse Safari-tabbladen sluiten

Voor het sluiten van losse tabbladen ga je iets anders te werk:

Open Safari en tik op de tabbladenknop rechtsonder. Tik op het kruisje bij het tabblad dat je wil sluiten. Je kan het tabblad ook naar links vegen.

Deze methode werkt op dezelfde manier als je privé aan het browsen bent.

Bekijk ook Gebruik de privémodus in Safari op iPhone, iPad en Mac voor meer privacy Safari heeft een privémodus op iPhone, iPad en Mac. Als je de privémodus van Safari gebruikt, wordt er geen informatie bewaard over de websites die je bezoekt en wordt je browsergeschiedenis ook niet gedeeld met je andere apparaten. Deze tip legt uit hoe de privévensters werkt.

Meer tips over Safari-tabbladen

Bekijk ook eens deze andere tips over gebruik van je Safari-tabbladen: