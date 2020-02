Heb je een al wat oudere Apple Watch die traag is geworden? We hebben een aantal tips voor je verzameld om je Apple Watch weer wat sneller te maken.

Trage Apple Watch: dit kun je eraan doen

Is je Apple Watch traag geworden en heb je geen geld om een nieuwe Apple Watch te kopen? Gelukkig zijn er een aantal slimme trucs om te zorgen dat het net iets vlotter aanvoelt. Vooral bij de eerste generatie Apple Watch (Series 0) kun je merken dat er niet meer de nieuwste technologie in zit. Maar met deze tips lukt het om je Apple Watch sneller te maken.

Er zijn inmiddels meerdere generaties van de Apple Watch en als je een wat ouder model hebt zul je merken dat het allemaal wat minder vlot gaat. Het opstarten van apps duurt iets langer en als je Siri wilt gebruiken moet je ook steeds langer wachten. Deels heeft dit te maken met de hardware, maar je kunt in de software-instellingen ook iets eraan doen. Veel van de tips die we hieronder bespreken, zijn zorgen ook voor een langere batterijduur van de Apple Watch. Wil je hier meer over weten, dan hebben we meer dan 30 tips om zuiniger met je batterij om te gaan.

#1 Verminder beweging

Ga op de iPhone naar de Watch-app. Tik op Algemeen > Toegankelijkheid > Verminder beweging. Zet de schakelaar aan.

Dit is de meest simpele oplossing om je Apple Watch vlotter te maken. Je krijgt meteen het gevoel dat de performance is verbeterd. Door de hoeveelheid animaties op de Apple Watch te verminderen kost het minder processorkracht en duurt het minder lang om apps te starten.

Je kunt dit ook op de Apple Watch zelf doen: in de Instellingen-app vind je de optie Toegankelijkheid en vervolgens Verminder beweging. De animaties zien er wat minder mooi uit en je ziet minder zoomeffecten, maar in ruil daarvoor krijg je snellere overgangseffecten die minder processorkracht kosten.

#2 Dock opruimen

Heb je een hoop apps op de achtergrond lopen, dan heeft dat gevolgen voor de performance van je Apple Watch. Ruim daarom regelmatig het dock op, zodat apps niet constant bezig zijn om op de achtergrond data op te halen. Druk op de zijknop om het dock te openen en veeg daarna naar links over de apps die je niet meer nodig hebt.

#3 Schakel automatisch apps installeren uit

De Apple Watch staat automatisch zo ingesteld, dat bij alle nieuwe apps die je op de iPhone installeert wordt gekeken of er ook een bijbehorende Apple Watch-app beschikbaar is. Je horloge wordt daardoor gevuld met allerlei onnodige apps die je nooit gebruikt. Ze nemen ruimte in, zorgen ervoor dat je nuttige apps minder goed kunt vinden en maken je Apple Watch trager. Zorg ervoor dat apps niet meer automatisch geïnstalleerd worden.

Hiervoor ga je naar de Watch-app op je iPhone en blader je naar Algemeen > Installeer apps automatisch. Zet de schakelaar uit.

#4 Ruim overbodige apps op

Je gebruikt vast niet alle apps op de Apple Watch. Door ze regelmatig op te ruimen hou je een beter overzicht en hoef je minder lang te zoeken naar de apps die je wel gebruikt. Je kunt dit op twee plekken doen: in de Watch-app op de iPhone of op de Watch zelf.

Druk op je Apple Watch op de Digital Crown om het appscherm te openen. Kies voor de lijstweergave. Veeg naar links over de apps die je wilt verwijderen.

Gebruik je de weergave met icoontjes, dan druk je hard op het scherm tot de icoontjes beginnen te wiebelen. Verwijder vervolgens de apps die je niet meer wilt gebruiken. Dit is wat lastiger, omdat je niet de naam van de apps ziet, terwijl je in lijstweergave wel de namen ziet.

#5 Verwijder afspeelijsten en podcasts

Heb je het automatisch synchroniseren van afspeellijsten ingeschakeld voor Apple Music, dan zal de Apple Watch regelmatig nieuwe muziek ophalen. Dit kan je Apple Watch tijdens het gebruik traag maken, omdat het uitwisselen van bestanden nogal traag verloopt. Gebruik je het niet, dan kun je beter de afspeellijsten verwijderen.

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Muziek. Schakel de afspeellijsten uit die je niet wilt synchroniseren.

Hetzelfde geldt voor de Apple Watch Podcasts-app. Ook die kan automatisch nieuwe afleveringen van podcasts met je Apple Watch synchroniseren, maar dit kan tijdens het gebruik de indruk wekken dat je Apple Watch traag is geworden.

#6 Schakel het bijwerken van apps uit

Je kunt op de Apple Watch zorgen dat apps op de achtergrond nieuwe data ophalen. Zo weet je zeker dat alle data vers is op het moment dat je een app opent. Heb je een wat oudere Apple Watch dan kan dit de batterij ongemerkt leegtrekken, omdat het energie en processorkracht kost. Je regelt dit in de Watch-app op de iPhone bij het onderdeel Algemeen > Ververs op achtergrond. Hou er wel rekening mee dat deze functie ook ervoor zorgt dat de informatie op je wijzerplaat automatisch wordt bijgewerkt. Een weerapp zal dan niet meer vanzelf de meest actuele info tonen.

#7 Apple Watch herstarten

Even je Apple Watch herstarten kan wonderen doen. OK, het klinkt niet als een ‘geheime’ truc maar we hebben deze oplossing dan ook tot nummer 7 bewaard. Herstarten maakt het werkgeheugen en cache leeg en zorgt ervoor dat processen die ongemerkt op de achtergrond draaien, worden gestopt. Druk op de zijknop totdat je de schuifbalk ‘Zet uit’ ziet en veeg erover. Schakel de Apple Watch daarna weer in.

#8 Werk de software bij

Mogelijk draai je op een oudere versie van watchOS, die nog niet is aangepast voor de snellere native apps. Dit is al in watchOS 2 ingevoerd, dus grote kans dat je al over deze update beschikt. Maar heb je een vriend of huisgenoot die over een trage Apple Watch klaagt, dan loont het de moeite om eens te kijken of deze persoon überhaupt updates heeft geïnstalleerd. Dit moet je namelijk handmatig doen en mensen die wat minder technisch zijn letten er misschien niet op. Ga in de Watch-app op je iPhone naar Algemeen > Software-update om het te controleren. Alles over je Apple Watch update installeren lees je hieronder.

#9 Schakel locatiediensten uit

Als je Apple Watch de locatie nodig heeft voor allerlei diensten zoals sport- en navigatie-apps, dan vreet dat niet alleen de batterij leeg, maar kost het ook onnodige processorkracht. Schakel ze uit als je ze niet nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld automatisch navigatie-instructies op je Apple Watch krijgen als je de Kaarten-app van Apple gebruikt – maar dat hoeft niet.

Je schakelt het uit in de Watch-app op de iPhone bij de instellingen voor Kaarten. Je kunt de navigatie-aanwijzingen apart uitschakelen voor navigeren met de auto, te voet en het OV.

Wil je locatiediensten voor andere apps uitschakelen, dan kun je dat het beste doen in de Instellingen-app: ga naar Privacy > Locatievoorzieningen en schakel de apps uit die geen GPS en andere technieken voor locatiebepaling mogen gebruiken.

Je kunt ook op de Apple Watch zelf naar Instellingen > Algemeen > Locatievoorzieningen gaan om de functie uit te schakelen voor alle apps.

#10 Apple Watch opnieuw koppelen

Ben je radeloos omdat je Apple Watch maar niet vooruit te branden is en heb je oplossing 1 tot en met 9 al geprobeerd? Dan kan je Apple Watch loskoppelen en weer opnieuw met je iPhone koppelen soms helpen. Je zet de Apple Watch naar fabrieksinstellingen terug en installeert daarna weer opnieuw alle apps. Dit kan ook wonderen doen als je Apple Watch is vastgelopen of raar reageert. Je raakt daarbij geen data kwijt.