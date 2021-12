Bij een vastgelopen Apple Watch helpt herstarten. In deze tip lees je alles over de Apple Watch normaal en geforceerd herstarten, resetten en naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Apple Watch resetten: zo werkt het

Bij een vastgelopen Apple Watch blijft het scherm ‘hangen’. De Apple Watch reageert niet meer als je aan de knop draait of op het scherm tikt. Wat je ook probeert, de Apple Watch is vastgelopen. Er zit dan nog maar één ding op: je Apple Watch herstarten. Deze tip legt uit hoe je op twee manieren kunt herstarten en hoe je het horloge terug zet naar fabrieksinstellingen. Gaat je Apple Watch niet meer aan dan is het misschien tijd voor radicalere oplossingen. Die bespreken we aan het einde van dit artikel.

Vastgelopen Apple Watch herstarten

Bij een vastgelopen Apple Watch kun je een scherm met uitroepteken te zien krijgen. Probeer de Apple Watch eerst te herstarten op de normale manier. Dit werkt als volgt:

Houd de platte zijknop enkele seconden ingedrukt totdat je enkele opties in beeld ziet. Veeg over de optie Zet uit. Het scherm gaat op zwart en de Apple Watch zal nu worden uitgeschakeld. Wacht zo’n 10 secondes nadat het scherm is uitgeschakeld. Houd de platte zijknop wederom even ingedrukt. Laat los als je het Apple-logo ziet.

Je kunt een uitgeschakelde Apple Watch ook op een oplader leggen om deze op te starten. Als de batterij (bijna) leeg is, kan dat helpen als de gewone manier zoals hierboven beschreven niet werkt.

Vastgelopen Apple Watch geforceerd herstarten: harde reset

Lukt het niet meer om de Apple Watch te bedienen, dan zijn er drastischer maatregelen nodig. In dat geval zal vaak een rood uitroepteken in beeld verschijnen. Door geforceerd herstarten krijg je je Apple Watch meestal weer aan de praat.

Houd de zijknop en de Digital Crown tegelijkertijd ingedrukt. Blijf de knoppen ingedrukt houden als het scherm uitschakelt. Na ongeveer vijf seconden zal het Apple-logo verschijnen. Laat nu de knoppen los. De Apple Watch wordt nu geforceerd opnieuw opgestart.

Heb je alleen last van een vastgelopen app en functioneert de rest van je horloge goed, dan kun je ook Apple Watch-apps gedwongen afsluiten met force quit. Dit zorgt ervoor dat alleen de betreffende app opnieuw wordt gestart en dat gaat veel sneller dan het compleet herstarten van je Apple Watch.

Bekijk ook Apple Watch apps afsluiten: zo werkt het (ook bij vastgelopen app) Op de Apple Watch is het mogelijk om apps geforceerd af te sluiten. In deze tip lees je welke stappen je moet volgen voor Apple Watch-apps afsluiten en herstarten.

Apple Watch resetten naar fabrieksinstellingen

Wil je je Apple Watch terugzetten naar fabrieksinstellingen, dan zul je andere stappen moeten volgen:

Ga op de Apple Watch naar de Instellingen-app. Ga naar Algemeen en blader omlaag. Kies Stel opnieuw in en bevestig je keuze.

Gaat je Apple Watch niet meer aan en hebben bovenstaande stappen niet geholpen, dan is het tijd om onderstaande oplossingen eens te bekijken. Je kunt ook een afspraak maken bij de Apple Store, mocht je echt serieuze problemen hebben met je horloge.

Bekijk ook Je Apple Watch gaat niet meer aan: 6 tips en oplossingen Gaat je Apple Watch niet meer aan of lukt het niet om op te laden? Met de stappen hieronder kun je achterhalen waarom je Apple Watch niets meer lijkt te doen, bijvoorbeeld door te controleren of Schermgordijn is ingeschakeld en of de lader wel goed werkt.