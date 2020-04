Wil je je Apple Watch loskoppelen van de iPhone, dan lees je in dit artikel het stappenplan. Loskoppelen is een goed idee als je Apple Watch stuk is of als iemand anders jouw Apple Watch gaat gebruiken. In deze tip leggen we je alles uit over het loskoppelen van je Apple Watch.

Apple Watch loskoppelen

Als je je Apple Watch niet meer wil gebruiken of als je een nieuwe iPhone hebt gekocht, dan is het verstandig om je Apple Watch los te koppelen. Daarbij wordt meteen een Apple Watch backup gemaakt, zodat alle data die nog lokaal op het horloge staat veilig wordt bewaard. Je kunt het horloge dan op een later moment opnieuw koppelen met dezelfde iPhone of een andere iPhone.



Waarom je Apple Watch loskoppelen?

Er zijn meerdere redenen om een Apple Watch los te koppelen van je iPhone. Werkt de Apple Watch niet goed, dan kan het zin hebben om je Apple Watch te herstarten of naar fabrieksinstellingen terug te zetten. Idealiter maak je daarbij eerst een backup van je Apple Watch, zodat je geen gegevens kwijtraakt.

Moet heeft je Apple Watch reparatie nodig, dan wil je niet dat er nog allerlei persoonlijke data op staan. Door los te koppelen wis je ook meteen de inhoud. De backup komt op je iPhone te staan en is op elk moment weer terug te zetten als je de Apple Watch weer terug krijgt. Maar je kunt de backup ook op een andere Apple Watch zetten, als je een nieuwe hebt gekocht.

Gaat iemand anders jouw Apple Watch gebruiken, dan is loskoppelen ook noodzakelijk. Een Apple Watch is namelijk altijd 1-op-1 gekoppeld aan jouw persoonlijke iPhone. Je wilt niet dat nieuwe gebruiker jouw notificaties in beeld krijgt op de Apple Watch, of dat jij op jouw iPhone allerlei bewegingsactiviteiten van iemand anders te zien krijgt. Koppel een Apple Watch dus altijd met jouw eigen iPhone en niet met die van iemand anders.

Je Apple Watch loskoppelen doe je zo

Hou de iPhone en Apple Watch bij elkaar in de buurt. Open op de iPhone de Watch-app en ga naar het tabblad Mijn Watch. Kies bovenin voor je gekoppelde Apple Watch. Tik op het i’tje achter je Apple Watch. Tik op Koppel Apple Watch los. Voer het wachtwoord van je Apple ID in om het loskoppelen te bevestigen. Na enige tijd is het loskoppelen voltooid.

De Apple Watch wordt nu weer teruggezet naar fabrieksinstellingen. Op je iPhone is een backup van je Apple Watch opgeslagen.

Je Apple Watch is na het loskoppelen gereed om door te verkopen, maar kun je dan ook weer eenvoudig koppelen aan een nieuwe iPhone. Als je de backup van de Apple Watch wil gebruiken op de nieuwe iPhone, maak dan eerst een backup van je oude iPhone en zet deze vervolgens op je nieuwe iPhone. Daarna kun je je Apple Watch koppelen aan je nieuwe iPhone en de backup terugzetten.

