Bekijk alle apps van je Apple Watch in een lijst, in plaats van de rasterweergave. Met de lijstweergave staan de apps alfabetisch onder elkaar en dat is veel handiger als je veel Apple Watch-apps hebt geïnstalleerd.

Apple Watch-apps in een lijst

Naast de standaard weergave voor appicoontjes op de Apple Watch, kun je ook kiezen voor een lijstweergave. In deze lijstweergave worden alle apps in alfabetische volgorde in een lijst gezet, waardoor je op een makkelijke manier door je apps kan scrollen. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Lijstweergave op Apple Watch

De standaard honingraat-achtige rasterweergave op de Apple Watch plaatst een groot deel van de appicoontjes tegelijkertijd op het scherm, maar de namen van de apps zie je daar niet bij staan. Hierdoor kan het zoeken van de juiste app wat onhandig zijn, omdat veel icoontjes op elkaar lijken. Als je liever apps op naam wil selecteren of je vind de rasterweergave niet overzichtelijk, dan kun je wisselen naar een lijstweergave. In deze lijstweergave verschijnen alle apps simpelweg onder elkaar, inclusief naam en appicoon. Je scrollt door de lijst door met de Digital Crown te draaien.

De lijstweergave is toegevoegd in watchOS 4 en werkt op iedere Apple Watch. Het maakt dus niet uit welk Apple Watch-model je hebt. Het instellen kan echter op twee manieren, afhankelijk van de vraag welke watchOS-versie je geïnstalleerd hebt.

Apple Watch-apps als lijst in watchOS 7 en nieuwer

Je kunt de lijstweergave voor apps activeren via de instellingen van de Apple Watch. Dat gaat als volgt:

Ga op de Apple Watch naar de Instellingen-app. Tik op Appweergave. Selecteer Lijstweergave. Apple Watch-apps als lijst in watchOS 6 en ouder Heb je watchOS 6 of ouder, dan kun je gebruik maken van Force Touch om de weergave te wijzigen. Zo bekijk je de Apple Watch-apps in een lijst:

Activeer het scherm van je Apple Watch en druk op de Digital Crown om naar het appscherm te gaan. Gebruik Force Touch om stevig op het scherm te drukken. Er verschijnen nu twee opties. Selecteer de onderste optie Lijstweergave.

Zoals gezegd plaatst de nieuwe lijstweergave je apps in alfabetische volgorde. Het is helaas niet mogelijk om zelf een volgorde te bepalen. Naast de lijstweergave is het ook mogelijk om grotere appiconen in te stellen.