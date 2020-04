Heb je een Apple Watch en stap je over naar een nieuwe iPhone? Dan zul je de Apple Watch met je nieuwe iPhone moeten koppelen. In deze tip laten we zien hoe je dit doet.

Apple Watch koppelen met nieuwe iPhone

Heb je een nieuwe iPhone gekocht en een Apple Watch om je pols? Dan zul je de Apple Watch met de nieuwe iPhone moeten koppelen. Dit gaat iets anders dan het koppelen van een nieuwe Apple Watch, zeker als je al je gegevens wilt bewaren. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

In een aparte tip leggen we uit hoe je een nieuwe Apple Watch in gebruik neemt met je een bestaande iPhone.

Bekijk ook Zo kun je een nieuwe Apple Watch in gebruik nemen zonder gegevensverlies Als je een nieuwe Apple Watch gekocht hebt en deze aan je iPhone wil koppelen, zonder dat je je Apple Watch-gegevens van je huidige Apple Watch verliest, dan kun je een backup op je nieuwe horloge terugzetten. Lees hier hoe dat werkt.

Als je al je gegevens op de Apple Watch wilt behouden, is het belangrijk dat je de oude iPhone – waar de Watch nog aan gekoppeld is – bij de hand hebt. In onderstaande stappenplan leggen we uit hoe dit werkt in een paar stappen. Je nieuwe iPhone mag ook nog niet geconfigureerd zijn. Op deze manier raak je de gegevens op je Watch niet kwijt.

Heb je je nieuwe iPhone al wel ingesteld, volg dan de stappen bij de alternatieve manier.

Stap 1: Maak een reservekopie

Het maken van een reservekopie gaat heel gemakkelijk:

Maak een backup van je iPhone via iCloud of iTunes. Gebruik je iCloud, check dan of de iCloud-synchronisatie voor Gezondheid aan staat via Instellingen > je naam > iCloud > Gezondheid. Voor iTunes moet je je backup coderen voor gezondheidsdata. Stel je nieuwe iPhone in. Zet daarbij de iPhone-reservekopie terug als hierom wordt gevraagd. Dit gaat het makkelijkst via een iCloud-backup.

Bekijk ook Zo maak je een iCloud backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Hoe maak je een iCloud backup op de iPhone en iPad? Wat zit er allemaal in een iCloud backup en hoe zet je deze weer terug op je iPhone of iPad? In deze tip lees je er alles over!

Zodra je de reservekopie van de oude iPhone overzet naar een nieuwe, worden de gegevens van je Apple Watch automatisch meegenomen. Gebruik je geen iCloud maar iTunes om de gegevens over te zetten, vergeet dan niet om de reservekopie te versleutelen. Hierdoor blijven je gegevens van Gezondheid en Activiteit ook bewaard.

Stap 2: Koppel de Apple Watch met de nieuwe iPhone

Als het goed is zit je nu middenin het instelproces van je nieuwe iPhone. Volg nu de simpele onderstaande stappen om de twee apparaten aan elkaar te koppelen.

De nieuwe iPhone vraagt tijdens het instellen of je de Apple Watch wil gebruiken. Tik op Ga door en volg de stappen. Voer de toegangscode in op de Apple Watch. Het overzetten gaat nu beginnen. Open de Watch-app op je iPhone om de voortgang van het overzetten te bekijken. Na een paar minuten is je Apple Watch gekoppeld met je nieuwe iPhone.

Alternatieve manier: nieuwe iPhone al in gebruik

Heb je je nieuwe iPhone al in gebruik en wil je nu je Apple Watch overzetten naar je nieuwe iPhone, volg dan deze stappen:

Open de Watch-app op de iPhone en tik op de naam van je Apple Watch. In het volgende venster staat de gekoppelde Apple Watch. Tik eronder op Koppel Apple Watch los.

Tijdens deze ontkoppeling wordt er automatisch een reservekopie van de Apple Watch gemaakt, inclusief alle apps die eer op geïnstalleerd staan. Open de Apple Watch-app op de nieuwe iPhone. Koppel de Apple Watch aan je nieuwe iPhone. Kies op je Apple Watch de taal die je wilt gebruiken en tik daarna op Start Koppeling. Herstel een backup als hierom wordt gevraagd. Heb je deze niet, dan moet je de Apple Watch als nieuw instellen. Je raakt daarbij je Gezondheid- en Activiteit-gegevens niet kwijt, op voorwaarde dat je de gezondheidsgegevens synchroniseert met iCloud. Volg de instructies op het scherm om het koppelen af te ronden.

Bekijk ook Zo kun je Gezondheid-gegevens synchroniseren met iCloud Je kan heel eenvoudig de gegevens uit de Gezondheid-app opslaan in iCloud. Hierdoor wordt alles gesynchroniseerd en teruggezet op een nieuwe iPhone, ook je Activiteit-gegevens van je Apple Watch. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Heb je meer hulp nodig met het koppelen van je Apple Watch aan een iPhone? Kijk dan in onze Apple Watch-startgids waarin we dit proces stap voor stap uitleggen.