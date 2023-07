De batterij van de Apple Watch gaat een hele dag mee. Maar soms gaat de levensduur van de accu achteruit en moet je steeds vaker opladen. Aan de hand van de Batterijconditie kun je zien of er sprake is van slijtage.

Slijtage van de batterij is een onvermijdelijk proces: na verloop van tijd gaat je Apple Watch steeds korter mee en moet je vaker opladen. Wil je weten of de batterij versleten is, dan kun je hiervoor de batterijconditie raadplegen. Een percentage onder de 80% betekent dat de batterij niet zo goed meer is, maar dat kan gunstig uitpakken als je je batterij wilt laten vervangen door Apple.

Apple Watch batterijconditie bekijken

Je kunt op de volgende manier de batterijconditie van een Apple Watch raadplegen:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar Batterij. Tik op Batterijconditie. Bekijk het percentage bij ‘Maximumcapaciteit’.

Op de afbeelding hieronder is de maximum batterijcapaciteit 98%, terwijl dit net na aanschaf 100% was. Gaandeweg zal dit percentage afnemen. Het wordt tijd om aan vervanging van de batterij te gaan denken als het percentage onder de 80% komt. Dit kost rond de 100 euro bij Apple. Om de slijtage van de batterij zoveel mogelijk te beperken kun je het beste je Apple Watch geoptimaliseerd opladen. Het is niet mogelijk om de batterij te kalibreren door deze een paar

Batterijconditie kan veranderen

De batterijconditie van de Apple Watch is een percentage dat in de loop van de jaren omlaag gaat. Maar soms kunnen er ook plotselinge andere wijzigingen optreden. Dit komt omdat Apple nieuwe algoritmes heft ontwikkeld om de slijtage nog nauwkeuriger te kunnen berekenen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in deze gevallen:

Na het updaten van watchOS kan je dus een betere of slechtere batterijconditie te zien krijgen. Een opnieuw berekende batterijconditie kan een groot verschil maken als je plannen had om de Apple Watch-batterij te laten vervangen, zoals we in het volgende punt bespreken.

Wat als mijn batterijconditie lager dan 80% is?

De batterijconditie is voor jezelf een graadmeter om te bepalen hoeveel er van de oorspronkelijke batterijcapaciteit nog over is. Maar dat niet alleen. Apple gebruikt deze meting namelijk ook om te bepalen of je in aanmerking komt voor batterijvervanging. Dit geldt voor mensen die AppleCare+ voor hun Apple Watch hebben afgesloten, maar ook voor mensen die zelf willen betalen voor de batterijvervanging.

Doorgaans kom je alleen in aanmerking voor vervanging als de batterijconditie onder de 80% uit komt. Boven dit percentage zal Apple je verzoek niet inwilligen. Het opnieuw kalibreren van de batterijconditie kan dus het verschil maken of je wel of niet in aanmerking komt.

Bij een Apple Watch Series 4 of nieuwer kan het nog zin hebben om de batterij te laten vervangen. Bij oudere modellen is het relatief duur, als je de restwaarde van het horloge in ogenschouw neemt.

