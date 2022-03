Gaat je Apple Watch niet meer aan of lukt het niet om op te laden? Met de stappen hieronder kun je achterhalen waarom je Apple Watch niets meer lijkt te doen, bijvoorbeeld door te controleren of Schermgordijn is ingeschakeld en of de lader wel goed werkt.

Help, mijn Apple Watch gaat niet meer aan!

Je Apple Watch gaat niet meer aan en je hebt geen idee waar het aan ligt. Je drukt op de zijknop, maar er gebeurt niets. In dit artikel vertellen we waarom je Apple Watch niet meer aan gaat en hoe je dit kunt oplossen. Heb je het probleem dat je iPhone niet meer wil inschakelen? Dan hebben we daarvoor een aparte tip.

#1 Heeft je Apple Watch een zwart scherm?

Doet je Apple Watch het nog wel, maar blijft het scherm zwart, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn: een vastgelopen app of een defect scherm. Meestal kun je vrij gemakkelijk achterhalen of de Apple Watch het nog doet, bijvoorbeeld als de lampjes van de hartslagmeter nog actief zijn of als het horloge een beetje warm wordt tijdens het dragen. Bij een vastgelopen app kun je proberen de Apple Watch app geforceerd af te sluiten, terwijl je bij een defect scherm hulp van Apple of een externe reparateur zult moeten inroepen. In het volgende punt bespreken we het herstarten van je hele Apple Watch.

#2 Apple Watch herstarten

Het eerste wat je kunt proberen is je Apple Watch herstarten. Dat is altijd een goed idee als een apparaat niet meer werkt zoals je verwacht. Hiervoor houd je de Digital Crown en de zijknop gedurende 10 tot 15 seconden ingedrukt. Zodra het Apple-logo verschijnt op het scherm laat je de knoppen los. Je Apple Watch zal daarna meestal weer gewoon aan gaan. Dit komt omdat er meestal een app of systeemonderdeel is vastgelopen, waardoor het scherm zwart is geworden. De Apple Watch deed het verder gewoon, maar een haperende app zorgde ervoor dat je niets op het scherm zag.

#3 Check of de Apple Watch in spaarstand staat

Als de Apple Watch in spaarstand staat, denken sommige mensen dat het horloge niets meer doet. Je ziet immers alleen de tijdsweergave en hebt geen toegang meer tot de apps en andere functies. Ook krijg je geen notificaties meer binnen. De Apple Watch spaarstand zorgt ervoor dat de batterij van je horloge langer mee gaat door alle functies (behalve de klok) uit te schakelen.

Wil je de Apple Watch uit spaarstand halen, houd dan de zijknop ingedrukt totdat je het Apple-logo ziet. Na het herstarten wordt de spaarstand automatisch uitgeschakeld.

#4 Controleer of de laadkabel werkt

Als de Apple Watch helemaal niet aan gaat en niet reageert op knoppen, vermoed je eerste instantie wellicht dat de batterij leeg is. Leg je de Apple Watch op de meegeleverde oplader, dan merk je gauw of dit de oplossing is. Maar er kan ook iets met de lader zelf mis zijn. Lukt het opladen niet, dan kun je het volgende proberen:

Gebruik de originele magnetische oplaadkabel die bij je Apple Watch werd meegeleverd. Of koop een nieuw, origineel exemplaar.

Zorg dat de kabel is aangesloten op een stroombron. Gebruik je een usb-poort van de computer, test dan met een ander accessoire of de usb-poort misschien kapot is.

Zorg dat de adapter is aangesloten op een werkend stopcontact. In hotelkamers zit naast het stopcontact soms een extra schakelaar, waarmee je de stoomvoorziening handmatig moet inschakelen.

Controleer of de Apple Watch goed op de lader ligt. Er moet een groene bliksemschicht op het scherm verschijnen.

Probeer een andere Apple Watch-lader of een andere usb-adapter. Heb je zelf geen reservelader, probeer dan bij een vriend of in een winkel waar ze Apple-producten verkopen.

Is de oplader kapot, dan kun je mogelijk een vervangende kabel krijgen als je ermee naar de Apple Store gaat. Dat gaat natuurlijk alleen op voor originele kabels.

#5 Controleer of het Schermgordijn aan staat

Misschien heeft iemand een grapje met je Apple Watch uitgehaald en het Schermgordijn ingeschakeld. Of misschien ben je slechtziend en heb je zelf het Schermgordijn bewust ingeschakeld. Hoe dan ook: het Schermgordijn is een van de minder bekende functies op de Apple Watch, waarmee het scherm helemaal zwart wordt. Als je dit inschakelt, kun je het horloge alleen bedienen met VoiceOver. Voor blinde gebruikers is dit ideaal, maar wil je het uitschakelen dan ga je als volgt te werk:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Algemeen > Toegankelijkheid > VoiceOver. Zorg dat de schakelaar bij Schermgordijn is uitgeschakeld.

Schermgordijn werkt alleen in combinatie met VoiceOver, dus schakel dit uit als je het niet nodig hebt.

#6 Laat je Apple Watch nakijken

Heb je bovenstaande stappen geprobeerd en heeft dit niets opgeleverd, dan is er wellicht sprake van een hardwareprobleem. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je de Apple Watch hebt laten vallen. Heb je AppleCare+, dan kom je in aanmerking voor twee schades, ook als die door onhandigheid zijn veroorzaakt.

Laat je Apple Watch repareren bij de Apple Store of bij een erkende serviceprovider.

Laat je Apple Watch repareren bij de Apple Store of bij een erkende serviceprovider.

Openingsfoto: Sergei Stemprok via Shutterstock